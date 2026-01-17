أمسيات شعرية وفعاليات متنوعة بالمواقع الثقافية في الوادي الجديد

18 حجم الخط

توصل مواقع فرع ثقافة الوادي الجديد، تنفيذ أنشطة متنوعة من الأمسيات الأدبية والورش الفنية واللقاءات التثقيفية، وذلك ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وفي إطار برامج وزارة الثقافة الرامية إلى تنمية الوعي المجتمعي ودعم الإبداع بالمحافظات.

وأوضحت إبتسام عبدالمريد مدير فرع ثقافة الوادي الجديد، في بيان لها اليوم السبت، أن بيت ثقافة القصر، عقدت محاضرة ثقافية بعنوان "أهمية المشروعات القومية"، تحدث خلالها المهندس الزراعي مصطفى أحمد محمد عن دور المشروعات القومية في زيادة الدخل القومي وتعزيز الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب إسهامها في مكافحة البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة للشباب، فضلا عن دعم الإنتاج وتحسين البنية التحتية.

كما نظم البيت أمسية شعرية لنادي أدب القصر برئاسة الكاتب مصطفى ضبع، شارك خلالها الكاتب مصطفى ضبع بمقطع من روايته "حب في نيس"، وقدم الشاعر محمد علي قصيدة بعنوان "الأيام"، فيما ناقشت الكاتبة شيرين وصفي دراسة نقدية حول شعراء الواحات، وألقت الشاعرة هويدا مصطفى قصيدة بعنوان "ذكرى".

وشهد قصر ثقافة الخارجة محاضرة بعنوان "وقفات تربوية مع شهر رجب"، أوضح خلالها الشيخ إبراهيم محمد مكانة شهر رجب كأحد الأشهر الحرم، مؤكدا على استحباب الإكثار فيه من الصيام والطاعات، والبعد عن المعاصي، مع الإكثار من الاستغفار.

وأعقب المحاضرة تنظيم أمسية شعرية لنادي أدب الخارجة برئاسة الشاعر ناصر محسب، رئيس نادي الأدب المركزي، بمشاركة نخبة من شعراء ومبدعي الخارجة، حيث قدم الشاعر مصطفى معاذ قصيدة بعنوان "المتلخفن"، وألقت الشاعرة سعاد العقاطي قصيدة "إلى أمي"، وقدمت الشاعرة نور مختار قصيدة "دمعة سابت سؤال"، فيما ألقى الشاعر سيد بشير عددًا من القصائد القصيرة.

وتواصلت الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، بإدارة جمال عبد الناصر مدير عام الإقليم، وفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، حيث أعدت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة ورشة حكي بعنوان "كيف أحب وطني"، تحدث خلالها هشام محمد، موجه بإدارة الفرافرة التعليمية، عن أهمية حب الوطن من خلال حمايته، واحترام قوانينه، والحفاظ على ممتلكاته العامة، والعمل على رفعته ونشر القيم والأخلاق الحميدة.

كما نفذ بيت ثقافة الجديدة ومكتبة الطفل والشباب بتنيدة ورشة فنية للأطفال، بينما نظم قصر ثقافة الطفل بالخارجة مسابقات ثقافية للأطفال في المعلومات العامة، في إطار دعم النشء وتنمية معارفهم ومواهبهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.