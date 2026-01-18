الأحد 18 يناير 2026
قضايا الدولة تشارك في البرنامج التدريبي لمكافحة الفساد

 شارك ٤٠ مستشارًا من أعضاء هيئة قضايا الدولة في البرنامج التدريبي المتخصص الذي نُفِّذ بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الرقابة الإدارية، بما يدعم بناء القدرات الرقمية وترسيخ مبادئ الحوكمة ومكافحة الفساد.

يأتي هذا البرنامج ضمن جهود المركز المستمرة لتعزيز الوعي بالتحول الرقمي

ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود المركز المستمرة لتعزيز الوعي بالتحول الرقمي، ودعم التكامل المؤسسي بين الجهات الوطنية ذات الصلة، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الكوادر القانونية.

وقد انطلقت فعاليات المجموعة التدريبية الأولى على مدار يومين، وتضمنت جلسات تدريبية مكثفة تناولت مفاهيم الحوكمة الرقمية، وآليات التحول الرقمي، ودور الجهات الرقابية في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، إلى جانب مناقشات تفاعلية حول تطوير منظومات العمل في ضوء التطور التكنولوجي.

 

ومن المقرر استكمال البرنامج بتنفيذ مجموعتين تدريبيتين إضافيتين خلال شهر يناير، وذلك في إطار رؤية المركز الهادفة إلى توسيع دائرة الاستفادة، وبناء كوادر قادرة على الإسهام الفاعل في دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي ومكافحة الفساد، بما يتسق مع مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠.

