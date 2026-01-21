الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بوتين: من المرجح أن تشتري واشنطن جرينلاند في صفقة تشبه "ألاسكا"

جرينلاند
جرينلاند
18 حجم الخط

جرينلاند، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن من المرجح أن تقوم الولايات المتحدة بشراء جزيرة جرينلاند، في حال تم عرضها للبيع بأسعار وشروط مماثلة لتلك التي بيعت بها ولاية ألاسكا من روسيا إلى الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر.

بوتين يوضح مقارنة تاريخية بين جرينلاند وصفقة ألاسكا

وأشار بوتين إلى صفقة بيع ألاسكا باعتبارها مثالًا تاريخيًا على انتقال أراضٍ ذات أهمية استراتيجية بين الدول، موضحًا أن المقارنة تعكس طبيعة التفكير الأمريكي القائم على المصالح طويلة الأمد، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواقع جغرافية ذات قيمة أمنية واقتصادية عالية.

جرينلاند في قلب الحسابات الجيوسياسية الدولية

وأوضح الرئيس الروسي أن الاهتمام الأمريكي بـ جرينلاند لا ينفصل عن موقعها الاستراتيجي في منطقة القطب الشمالي، وما تمثله من أهمية متزايدة في ملفات الأمن والدفاع والممرات البحرية، إضافة إلى الموارد الطبيعية التي تحظى باهتمام عالمي متصاعد.

قراءة روسية للنهج الأمريكي في التوسع الاستراتيجي

وتعكس تصريحات بوتين رؤية موسكو للسياسة الأمريكية، التي تقوم – بحسب وصفه – على استغلال الفرص التاريخية والاقتصادية لتعزيز النفوذ الجغرافي، كما حدث في صفقة ألاسكا، وكما قد يتكرر في حال أُتيحت فرصة مشابهة بشأن جرينلاند.

تصريحات تأتي وسط نقاش دولي محتدم حول جرينلاند

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه قضية جرينلاند نقاشًا دوليًا واسعًا، على خلفية تصريحات أمريكية متكررة حول أهميتها للأمن القومي، ومواقف أوروبية حذرة، ما يجعل الجزيرة في صدارة الملفات الجيوسياسية المرتبطة بالقطب الشمالي ومستقبل التوازن الدولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بوتين الرئيس الروسي الولايات المتحدة جزيرة جرينلاند جرينلاند الاسكا

مواد متعلقة

ترامب يعلن وضع إطار لاتفاق مستقبلي بشأن جرينلاند ويتراجع عن الرسوم الجمركية

بوتين: روسيا غير معنية بملف جرينلاند وننتقد طريقة تعامل الدنمارك مع الجزيرة

بوتين: مستعدون للمساهمة في مجلس السلام بغزة بمليار دولار من الأصول الروسية المجمدة

ترامب: نجري مناقشات إضافية بشأن القبة الذهبية حول جرينلاند
ads

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، أتلتيك بلباو يحقق ريمونتادا مثيرة أمام أتالانتا ويفوز 3-2

دوري أبطال أوروبا، تشيلسي يخطف فوزا هاما أمام بافوس

دوري أبطال أوروبا، أتالانتا يتقدم بهدف على أتلتيك بلباو في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، ليفربول يحقق فوزًا هامًا أمام مارسيليا في الجولة السابعة

ارتفاع الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

القاهرة تسجل 24 درجة مئوية، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الخميس

طن الصويا يرتفع 1000 جنيه، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

دوري أبطال أوروبا، ليفربول يتقدم على مارسيليا بهدف سوبوسلاي في الشوط الأول

خدمات

المزيد

مستندات فتح حساب كلاسيك في البنك التجاري الدولي

أسعار الخردة في السوق المحلية بختام تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

طن الصويا يرتفع 1000 جنيه، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الدم في المنام وعلاقتها بالتعرض لخسارة مالية كبيرة

موعد ليلة النصف من شعبان 2026 وفضائلها

عمرو الورداني: شعبان شهر رفع الأعمال وصيامه يعزز قبول الطاعات

المزيد
الجريدة الرسمية