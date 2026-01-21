بوتين: من المرجح أن تشتري واشنطن جرينلاند في صفقة تشبه "ألاسكا"

18 حجم الخط

جرينلاند، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن من المرجح أن تقوم الولايات المتحدة بشراء جزيرة جرينلاند، في حال تم عرضها للبيع بأسعار وشروط مماثلة لتلك التي بيعت بها ولاية ألاسكا من روسيا إلى الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر.

بوتين يوضح مقارنة تاريخية بين جرينلاند وصفقة ألاسكا

وأشار بوتين إلى صفقة بيع ألاسكا باعتبارها مثالًا تاريخيًا على انتقال أراضٍ ذات أهمية استراتيجية بين الدول، موضحًا أن المقارنة تعكس طبيعة التفكير الأمريكي القائم على المصالح طويلة الأمد، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواقع جغرافية ذات قيمة أمنية واقتصادية عالية.

جرينلاند في قلب الحسابات الجيوسياسية الدولية

وأوضح الرئيس الروسي أن الاهتمام الأمريكي بـ جرينلاند لا ينفصل عن موقعها الاستراتيجي في منطقة القطب الشمالي، وما تمثله من أهمية متزايدة في ملفات الأمن والدفاع والممرات البحرية، إضافة إلى الموارد الطبيعية التي تحظى باهتمام عالمي متصاعد.

قراءة روسية للنهج الأمريكي في التوسع الاستراتيجي

وتعكس تصريحات بوتين رؤية موسكو للسياسة الأمريكية، التي تقوم – بحسب وصفه – على استغلال الفرص التاريخية والاقتصادية لتعزيز النفوذ الجغرافي، كما حدث في صفقة ألاسكا، وكما قد يتكرر في حال أُتيحت فرصة مشابهة بشأن جرينلاند.

تصريحات تأتي وسط نقاش دولي محتدم حول جرينلاند

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه قضية جرينلاند نقاشًا دوليًا واسعًا، على خلفية تصريحات أمريكية متكررة حول أهميتها للأمن القومي، ومواقف أوروبية حذرة، ما يجعل الجزيرة في صدارة الملفات الجيوسياسية المرتبطة بالقطب الشمالي ومستقبل التوازن الدولي.

