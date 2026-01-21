بوتين: روسيا غير معنية بملف جرينلاند وننتقد طريقة تعامل الدنمارك مع الجزيرة

18 حجم الخط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا غير معنية بقضية جزيرة جرينلاند أو بالخلافات المرتبطة بها بين الولايات المتحدة والدنمارك، مؤكدًا أن هذا الملف لا يدخل ضمن أولويات السياسة الخارجية الروسية في المرحلة الحالية.

موقف روسي محايد من التوتر الأمريكي–الدنماركي بشأن جرينلاند

وأوضح بوتين أن موسكو لا تسعى للتدخل أو التأثير في أي ترتيبات أو نقاشات تتعلق بمستقبل جرينلاند، مشددًا على أن ما يجري هو شأن يخص الأطراف المعنية فقط، في إشارة إلى الولايات المتحدة والدنمارك، دون وجود دور روسي مباشر أو غير مباشر.

انتقاد صريح من بوتين لطريقة تعامل الدنمارك مع جرينلاند



وفي الوقت ذاته، وجّه الرئيس الروسي انتقادًا لاذعًا للدنمارك، معتبرًا أنها عاملت جزيرة جرينلاند بقسوة، وتعاملت معها تاريخيًا بوصفها مستعمرة، في إشارة إلى سياسات الإدارة والوصاية التي مارستها كوبنهاغن على الجزيرة عبر العقود.

وتعكس تصريحات بوتين محاولة للفصل بين الموقف الروسي من الصراع الجيوسياسي الدائر حول جرينلاند، وبين تسليط الضوء على البعد التاريخي والإنساني لقضية الجزيرة، خاصة ما يتعلق بحقوق السكان المحليين وطبيعة العلاقة مع الدولة الوصية.

وفي سياق آخر، أكد بوتين أن بلاده مستعدة للمساهمة بمليار دولار في مجلس السلام الخاص بقطاع غزة، على أن يتم تمويل هذه المساهمة من جزء من الأصول الروسية المجمدة في الخارج. وأكد بوتين أن هذه الخطوة تعكس استعداد روسيا للانخراط في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في المنطقة.

بوتين يتحدث عن استخدام الأصول الروسية المجمدة في دعم إعادة إعمار غزة

وأوضح بوتين أن جزءًا من الأصول الروسية المجمدة يمكن توجيهه لدعم مشاريع إعادة الإعمار في غزة، مشيرًا إلى أن هذه الموارد قد تلعب دورًا مهمًا في تخفيف المعاناة الإنسانية وإعادة بناء ما دمرته الحرب، ضمن إطار دولي منظم يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

ربط إعادة إعمار الشرق الأوسط بانتهاء الأزمة الأوكرانية

وأضاف الرئيس الروسي أن استخدام الأصول المجمدة لا يقتصر على قطاع غزة فقط، بل يمكن أن يمتد ليشمل إعادة إعمار مناطق في الشرق الأوسط بعد انتهاء الأزمة الأوكرانية، معتبرًا أن مرحلة ما بعد الحرب يجب أن تشهد توجهًا دوليًا نحو التنمية وإعادة الاستقرار بدلًا من الصراعات.

رسالة سياسية: روسيا منفتحة على دور دولي في مسارات السلام

وتعكس تصريحات بوتين رغبة موسكو في لعب دور فاعل في المبادرات الدولية المتعلقة بالسلام وإعادة الإعمار، خاصة في الشرق الأوسط، في وقت تتقاطع فيه المبادرات السياسية والاقتصادية مع ملفات دولية معقدة، أبرزها الحرب في أوكرانيا وتداعياتها العالمية.

مجلس السلام في غزة يكتسب زخمًا دوليًا متزايدًا

وتأتي هذه التصريحات في ظل اتساع دائرة الاهتمام الدولي بمجلس السلام الخاص بغزة، مع إعلان عدد من الدول استعدادها للمساهمة سياسيًا وماليًا، ما يشير إلى إمكانية تحول المجلس إلى منصة دولية مؤثرة في مسار إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في القطاع والمنطقة.

