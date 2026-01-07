السوبر الإسباني، برشلونة يضرب أتلتيك بلباو برباعية نظيفة في شوط أول مثير

18 حجم الخط

السوبر الإسباني، تقدم فريق برشلونة على نظيره أتلتيك بلباو، برباعية نظيفة، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب الإنماء بجدة، ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

ورغم البداية الحذرة لفريق برشلونة في الدقائق الأولى من المباراة، حيث كان أتلتيك بلباو الأكثر جدية على المرمى، إلا أن برشلونة نجح في العودة سريعا للقاء وأحرز هدف التقدم عن طريق فيران توريس في الدقيقة 22، بعد تسديدة عن طريق فيرمن لوبيز من داخل منطقة الجزاء لم تكن متقنة بالشكل الكافي لتجد متابعة من فيران توريس الذي تمكن من ترويض الكرة ثم سددها مباشرة إلى داخل الشباك.

وفي الدقيقة 30، أضاف برشلونة الهدف الثاني عن طريق فيرمين لوبيز بعد عرضية أرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء عن طريق رافينيا استقبلها فيرمين لوبيز بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

برشلونة يضرب أتلتيك بلباو برباعية نظيفة في شوط أول مثير

وفي الدقيقة 34، أحرز روني بردغجي مهاجم برشلونة الهدف الثالث بعد هجمة منظمة من لاعبي الفريق الكتالوني بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها روني بردغجي بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 38، أكمل رافينيا الرباعية بعد مجهود فردي واختراق منطقة الجزاء من الجبهة اليسرى أنهاه بتسديدة قوية ومتقنة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى العلوية للمرمى.

وفي الدقيقة 42، أهدر فريق أتلتيك بلباو فرصة الهدف الأول بعد تسديدة قوية من أويهين سانسيت اصطدمت بالعارضة، لنيتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة برباعية نظيفة.

شهد تشكيل برشلونة تواجد لامين يامال بديلا، في ظل معاناته من الإصابة قبل المباراة، ليفضل هانز فليك إراحته مع الاستعانة به حسب ظروف المباراة.

تشكيل برشلونة اليوم أمام أتلتيك بلباو في السوبر الإسباني

ضم تشكيل برشلونة أمام أتلتيك بلباو في كأس السوبر الإسباني كلا من:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جول كوندي، إيريك جارسيا، باو كوبارسي، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: روني باردجي، فيران توريس، رافينها.

فيما يتواجد على دكة البدلاء كلا من: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، ماركوس راشفورد، مارك كاسادو، جيرارد مارتن، داني أولمو، بيرنال، تشيزني، درو، كوشين، تومي.

نهائي السوبر الإسباني

وسيخوض الفائز من مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو، مباراة النهائي، أمام الفائز من مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

وكانت تقارير صحفية إسبانية كشفت عن قيمة الجوائز المرتقبة في بطولة كأس السوبر الإسباني، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية بدءًا من اليوم الأربعاء 7 يناير وحتى الأحد 11 من الشهر نفسه.

جوائز كأس السوبر الإسباني 2026

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قرر رفع قيمة الجوائز في بطولة كأس السوبر، حيث زادت من 19 مليون يورو عام 2025 إلى حوالي 23 مليون يورو في العام الحالي.

وأوضحت أنه سيتم توزيع مبلغ قدره 16.3 مليون يورو على الفرق الأربعة المشاركة لتغطية تكاليف السفر فقط، بزيادة عن 14.95 مليون يورو في الموسم الماضي.

ويحصل كل ناد على حصته بناءً على عدد الألقاب التي فاز بها وتاريخه ونسبة المشاهدة التلفزيونية، وبالتالي تختلف المبالغ وفقًا لإنجازات كل فريق، سواءً التاريخية أو الحديثة.

وأفادت بأن قيمة الجائزة التي يحصل عليها البطل تُقدر بقيمة مليوني يورو، والوصيف 1.4 مليون يورو، والمركزين الثالث والرابع 800 ألف يورو لكل منهما.

وأشارت إلى أن السوبر الإسباني سيدر 51 مليون يورو للاتحاد الإسباني لكرة القدم، وستُخصص هذه الأموال لتحسين الرياضة، وخاصةً على مستوى القواعد الشعبية، حيث سيخصص 26 مليون يورو للتطوير، وخاصة للدرجات الأولى والثانية والثالثة.

وتشمل هذه الإيرادات عائدات الرعاية وحقوق البث السمعي البصري، بالإضافة إلى 40 مليون يورو منصوص عليها في العقد المبرم بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم والمملكة العربية السعودية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.