الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع شابين وإصابة آخر في تصادم موتوسيكل بسيارة ربع نقل بالدقهلية

نقل المصابين والضحايا،
نقل المصابين والضحايا، فيتو
18 حجم الخط

لقي شابان مصرعهما وأصيب ثالث في اصطدام موتوسيكل بسيارة ربع نقل على طريق عزبة أبو شهدة بمركز منية النصر في الدقهلية.

 

مصرع شابين وإصابة ثالث في حادث على طريق بمنية النصر 

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شخصين وإصابة ثالث في حادث اصطدام موتوسيكل بسيارة ربع نقل على طريق عزبة أبو شهدة مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.

 

أسماء ضحايا الحادث في الدقهلية

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة "توكل ا م" 17 عامًا بسحجات بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.


 كما لقي “محمد محمود عبد الغني ”17 عامًا، بدر وليد المتولي، 17 عامًا، مصرعهما، وتم نقل جثمانيهما إلى مستشفى منية النصر المركزي.

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

إصابة عشريني صعقا بالكهرباء في مزرعة دواجن 

وفي واقعة أخرى أصيب شاب عشريني داخل مزرعة دواجن في قرية الجوادية مركز بلقاس، ادعاء صعق كهربائي من لوحة مفاتيح كهربائية.
 

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإصابة "أحمد ال م ا" 24 سنة بتشنجات ورعشة بالجسم، ادعاء صعق كهربائي داخل مزرعة دواجن في قرية الحوامدية مركز بلقاس بالدقهلية، وجرى نقله إلى مستشفى بلقاس العام.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اصطدام موتوسيكل الأجهزة الأمنية بالدقهلية الحوامدية الأجهزة الأمنية النيابة العامة سيارة ربع نقل ضحايا الحادث شرطة النجدة محافظة الدقهلية محافظة الدقهلية منية النصر مصرع شابين مستشفي منية النصر مستشفي منية النصر المركزي مستشفي بلقاس

مواد متعلقة

التحفظ على 41 جوال دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بالإسكندرية

العثور على جثة رضيع في القمامة بالجيزة والتحفظ على الكاميرات لكشف هوية الجناة

لقطات من تقديم أحمد عيد لاعبا في الأهلي (فيديو وصور)

السكك الحديدية تنظم ندوة توعية للعاملين عن السلامة المهنية وأخطاء التشغيل
ads

الأكثر قراءة

أول تعليق من الفنان محمود حجازي على اتهامه بضرب وسحل زوجته السابقة

ارتفاع جديد بدرجات الحرارة ورياح، الأرصاد تعلن طقس اليوم الخميس

اليوم، تشغيل 4 قطارات إضافية (القاهرة / أسوان) بمناسبة إجازة نصف العام

بعد عودته إلى ليفربول، ماذا قدم محمد صلاح أمام مارسيليا بدوري الأبطال؟

دوري أبطال أوروبا، أتلتيك بلباو يحقق ريمونتادا مثيرة أمام أتالانتا ويفوز 3-2

زمن العقوق، شقيقان ينهيان حياة والدهما المسن بطريقة مرعبة في الغربية

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 22 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

دوري أبطال أوروبا، أتالانتا يتقدم بهدف على أتلتيك بلباو في الشوط الأول

خدمات

المزيد

مستندات فتح حساب كلاسيك في البنك التجاري الدولي

أسعار الخردة في السوق المحلية بختام تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

طن الصويا يرتفع 1000 جنيه، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 22 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 22 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 22 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية