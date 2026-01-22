مصرع شابين وإصابة آخر في تصادم موتوسيكل بسيارة ربع نقل بالدقهلية

18 حجم الخط

لقي شابان مصرعهما وأصيب ثالث في اصطدام موتوسيكل بسيارة ربع نقل على طريق عزبة أبو شهدة بمركز منية النصر في الدقهلية.

مصرع شابين وإصابة ثالث في حادث على طريق بمنية النصر

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شخصين وإصابة ثالث في حادث اصطدام موتوسيكل بسيارة ربع نقل على طريق عزبة أبو شهدة مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.

أسماء ضحايا الحادث في الدقهلية

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة "توكل ا م" 17 عامًا بسحجات بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.



كما لقي “محمد محمود عبد الغني ”17 عامًا، بدر وليد المتولي، 17 عامًا، مصرعهما، وتم نقل جثمانيهما إلى مستشفى منية النصر المركزي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة عشريني صعقا بالكهرباء في مزرعة دواجن

وفي واقعة أخرى أصيب شاب عشريني داخل مزرعة دواجن في قرية الجوادية مركز بلقاس، ادعاء صعق كهربائي من لوحة مفاتيح كهربائية.



تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإصابة "أحمد ال م ا" 24 سنة بتشنجات ورعشة بالجسم، ادعاء صعق كهربائي داخل مزرعة دواجن في قرية الحوامدية مركز بلقاس بالدقهلية، وجرى نقله إلى مستشفى بلقاس العام.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.