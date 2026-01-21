التحفظ على 41 جوال دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بالإسكندرية

18 حجم الخط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية حملة مكبرة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة.



يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذا لتعليمات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية،و تعليمات مشددة من المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمنافذ التموينية.

ونفذت إدارة تموين العجمى برئاسة ريهام عبد القادر مديرة الإدارة وإشراف محمد الشافعى رئيس الرقابة بالاشتراك مع مباحث التموين حملات تموينية فى نطاق الإدارة.

وأسفرت عن ضبط مخزن به ٤١ جوال دقيق بلدى مدعم مدور داخل أجوالة بيضاء لاستخدامها فى المخابز الشامية.

كما قامت الإدارة بحملات على المخابز البلدية المدعمة والبقالين التموينيين، أسفرت عن تحرير عدد ٦ محاضر متنوعة لمخابز بلدية مخالفة، وتحرير ٣ محاضر توقف بدون إذن مسبق لبقالين تموينيين.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

