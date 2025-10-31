جهود أمنية مكثفة لكشف غموض مقتل شاب في ميت محسن بالدقهلية

تكثف الأجهزة الأمنية بالدقهلية جهودها لكشف غموض مقتل شخص في العقد الثاني من عمره بقرية ميت محسن التابعة لمركز ميت غمر في الدقهلية.

مقتل شاب في ظروف غامضة بميت محسن ميت غمر في الدقهلية

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمقتل شاب في ظروف غامضة بالدقهلية.

انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة ميت غمر إلى موقع الحادث وتبين مقتل الشاب عبده حمدي عوض الله، البالغ من العمر 19 عامًا، على يد مجهولين في ظروف غامضة.

نقل الجثمان للمشرحة

جرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث والقبض على الجناة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.