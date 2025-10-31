الجمعة 31 أكتوبر 2025
حوادث

جهود أمنية مكثفة لكشف غموض مقتل شاب في ميت محسن بالدقهلية

تكثف الأجهزة الأمنية بالدقهلية جهودها لكشف غموض مقتل شخص في العقد الثاني من عمره بقرية ميت محسن التابعة لمركز ميت غمر في الدقهلية.

مقتل شاب في ظروف غامضة بميت محسن ميت غمر في الدقهلية 

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمقتل شاب في ظروف غامضة بالدقهلية.

انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة ميت غمر إلى موقع الحادث وتبين مقتل الشاب عبده حمدي عوض الله، البالغ من العمر 19 عامًا، على يد مجهولين في ظروف غامضة.

نقل الجثمان للمشرحة 

جرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث والقبض على الجناة.

