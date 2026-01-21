الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا الخميس

18 حجم الخط

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على شمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية ومناطق من الصحراء الغربية تمتد خفيفة إلى جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس وسيناء تمتد بنسبة ضعيفة إلى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى وذلك على فترات متقطعة.

وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس ويستمر ارتفاع درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا ويسود طقس بارد نهارا على أغلب الأنحاء ودافئ على شمال الصعيد، بارد فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس دافىء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 13



السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 13

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 15



