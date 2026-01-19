الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

طقس الثلاثاء، شبورة كثيفة على هذه الطرق

 حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، تبدأ فى الثالثة  فجرا وتنتهي في الساعة العاشرة صباحا.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

طقس الغد، أمطار خفيفة على هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء ويستمر انخفاض درجات الحرارة، ويسود طقس مائل للبرودة نهارا على أغلب الأنحاء ومائل للدفء على  شمال الصعيد، شديد للبرودة  فى الصباح الباكر وأخر  الليل  على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الاحساس من برودة الطقس وتنشط الرياح على السواحل الشمالية والوجه البحرى وجنوب سيناء.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ومائل للدفء على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  18

درجة الحرارة الصغرى: 10

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 17

درجة الحرارة الصغرى: 11

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 10

الجريدة الرسمية