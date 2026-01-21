محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام مارسيليا في دوري أبطال أوروبا

18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، أعلن الهولندي آرني سلوت مدرب ليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه أمام أولمبيك مارسيليا الفرنسي في الجولة السابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

وشهد تشكيل ليفربول تواجد المصري محمد صلاح أساسيًا في مباراة اليوم أمام مارسيليا.

تشكيل ليفربول اليوم أمام مارسيليا في دوري أبطال أوروبا

ضم تشكيل ليفربول أمام مارسيليا في دوري أبطال أوروبا كلا من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فريمبونج، جوميز، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، جرافينبرخ، ماك أليستر.

خط الهجوم: محمد صلاح، هوجو إيكتيكي، فلوريان فيرتز.

فيما يتواجد على دكة البدلاء كلا من: مامارداشفيلي، وودمان، إندو، كييزا، جونز، جاكبو، روبرتسون، نيوني، نجوموها.

ترتيب ليفربول ومارسيليا في دوري أبطال أوروبا

ويملك ليفربول 12 نقطة في رصيده ببطولة دوري أبطال أوروبا، ويحتل المركز 11، ومارسيليا لديه 9 نقاط في رصيده.

موعد مباراة ليفربول ومارسيليا في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة ليفربول ضد مارسيليا اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ويدخل ليفربول المباراة بعد تعادله في الجولة الماضية بالدوري الإنجليزي الممتاز، أمام خصمه بيرنلي بهدف لمثله، ويسعى فريق آرني سلوت للعودة للنتائج الإيجابية.

أما أصحاب الأرض مارسيليا حققوا فوزًا عريضًا على أنجيه بالدوري الفرنسي في الجولة الماضية، وذلك بخماسية لهدفين.

وجاء ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم كالتالي:

1. آرسنال الإنجليزي (21 نقطة)

2. ريال مدريد الإسباني (15 نقطة)

3. بايرن ميونخ الألماني (15 نقطة)

4. توتنهام الإنجليزي (14 نقطة)

5. باريس سان جيرمان الفرنسي (13 نقطة)

6. سبورتنج لشبونة البرتغالي (13 نقطة)

7. مانشستر سيتي الإنجليزي (13 نقطة)

8. أتالانتا الإيطالي (13 نقطة)

9. إنتر الإيطالي (12 نقطة)

10. أتلتيكو مدريد الإسباني (12 نقطة)

11. ليفربول الإنجليزي (12 نقطة)

12. بروسيا دورتموند الألماني (11 نقطة)

13. نيوكاسل الإنجليزي (10 نقاط)

14. تشيلسي الإنجليزي (10 نقاط)

15. برشلونة الإسباني (10 نقاط)

16. مارسيليا الفرنسي (9 نقاط)

17. يوفنتوس الإيطالي (9 نقاط)

18. جلطة سراي التركي (9 نقاط)

19. باير ليفركوزن الألماني (9 نقاط)

20. موناكو الفرنسي (9 نقاط)

21. آيندهوفن الهولندي (8 نقاط)

22. أولمبياكوس اليوناني (8 نقاط)

23. نابولي الإيطالي (8 نقاط)

24. كوبنهاجن الدنماركي (8 نقاط)

25. كاراباج الأذربيجاني (7 نقاط)

26. كلوب بروج البلجيكي (7 نقاط)

27. بودو جليمت النرويجي (6 نقاط)

28. بنفيكا البرتغالي (6 نقاط)

29. بافوس القبرصي (6 نقاط)

30. سانت جيلواز البلجيكي (6 نقاط)

31. أياكس الهولندي (6 نقاط)

32. أتلتيك بلباو الإسباني (5 نقاط)

33. فرانكفورت الألماني (4 نقاط)

34. سلافيا براج التشيكي (3 نقاط)

35. فياريال الإسباني (نقطة واحدة)

36. كايرات ألماني الكازاخستاني (نقطة واحدة)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.