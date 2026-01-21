تفاصيل تطوير المناطق الصناعية بالعاشر من رمضان

18 حجم الخط

كشف المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، عن أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية بالمناطق الصناعية بالمدينة، بما يسهم في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتسريع وتيرة تشغيل المصانع الجديدة.

وخلال جولة له، تفقد رئيس الجهاز أعمال تطوير الطريق الفاصل بين منطقة «إندستريا شرق» والمنطقة الصناعية D بجنوب غرب المدينة، حيث تابع أعمال الطرق التي شملت فرش طبقات السن والأرصفة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وسرعة الانتهاء من الأعمال، نظرًا للأهمية الحيوية للمنطقة واستعدادها لاستقبال افتتاحات مصانع جديدة، بما يدعم العملية الإنتاجية ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

كما شملت الجولة تفقد منطقة المطورين، وشدد على سرعة تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة المحور الرئيسي الممتد من الروبيكي حتى الميناء الجاف، لما يمثله هذا المحور من أهمية استراتيجية في تعزيز كفاءة حركة النقل وخدمة المصانع والأنشطة اللوجستية، ودعم منظومة سلاسل الإمداد بالمدينة.

وتفقد رئيس الجهاز كذلك مدخل المنطقة الصناعية A1، حيث تابع أعمال المرمّات وصيانة الأرصفة، وتسوية البردورات والانترلوك، إلى جانب إزالة الردش والمخلفات، مشددًا على الشركات المنفذة بضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، للحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين البيئة المحيطة بمواقع العمل والإنتاج.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، خلال الجولة، أن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان يولي اهتمامًا بالغًا بسرعة وجودة تنفيذ أعمال التطوير بالمناطق الصناعية، بما يتماشى مع خطط الدولة لدعم الصناعة الوطنية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتهيئة بنية تحتية متكاملة تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة بالمدينة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.