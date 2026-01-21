الإسكان تعلن تيسيرات جديدة للاستثمار السياحي

18 حجم الخط

ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، لمتابعة ملفات العمل بالهيئة وموقف تنفيذ مشروعات التنمية السياحية ودفع عجلة الاستثمار السياحي.

وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على حزمة من الإجراءات لدفع عجلة الاستثمار السياحي ومنها: جدولة الأقساط الخاصة بشركات التنمية والاستثمار السياحي دون الإخلال بالمواعيد المحددة لسداد الأقساط اللاحقة ضمن منظومة التيسيرات التي سبق إقرارها من مجلس الإدارة.

بالإضافة إلى مد المهلة الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي الحاصلة على موافقات مبدئية والملتزمة بسداد الالتزامات المالية لإنهاء إجراءات الموافقة المبدئية والبدء في إجراءات التخصيص النهائي.

وأكد المهندس شريف الشربينى على دعم المستثمرين الجادين فى المشروعات الفندقية، وتقديم كافة التيسيرات لزيادة عدد الغرف الفندقية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الإيرادات التي حققتها الهيئة من 1/7/2025 وحتى 201/2026 وبلغت نحو 4.689 مليار جنيه بنسبة بلغت 294% مقارنة بالمستهدف تحقيقه خلال نفس الفترة من العام المالى الحالى، علمًا بأن الهيئة تطور حاليًا اللائحة الفنية للضوابط والاشتراطات دعمًا لمناخ الاستثمار في المجال السياحي.

وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس شريف الشربيني، بمواصلة التنسيق وتكثيف الجهود لدفع عجلة الاستثمار السياحي، ومواكبة التطور في مختلف المجالات.

