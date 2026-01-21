٩٢٪ معدلات تنفيذ شقق الإسكان الاخضر بالعاشر من رمضان

18 حجم الخط

كشف المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، عن سير العمل بمشروع الإسكان الأخضر بمنطقة الخدمات الإقليمية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ والالتزام بمعايير الجودة والاستدامة البيئية.



وأكد رئيس الجهاز، أن المشروع يُعد أحد النماذج العمرانية الحديثة التي تستهدف توفير وحدات سكنية ملائمة بمحور منخفضي الدخل، موضحًا أن المرحلة الخامسة تضم ٩٠ عمارة سكنية بإجمالي ١٨٤٢ وحدة، بمساحات تتراوح بين ٧٥ و٩٠ مترًا مربعًا، وقد بلغت نسبة الإنجاز بها نحو ٩٢٪، حيث أصبحت الوحدات كاملة المرافق، ويجري حاليًا استكمال اللمسات النهائية تمهيدًا للتسليم.



وأضاف أن المرحلة السادسة من المشروع تضم ٥٤ عمارة بإجمالي ١٢٩٦ وحدة سكنية، بمساحة ٩٠ مترًا مربعًا للوحدة، وكاملة المرافق، مشيرًا إلى أن نسبة التنفيذ وصلت إلى نحو ٥٥٪، مع استمرار الأعمال بوتيرة متسارعة للالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة.

وتابع المهندس علاء عبد اللاه مصطفى خلال جولته أعمال تنفيذ المرافق، وأعمال تنسيق الموقع العام (اللاند سكيب)، كما تفقد إحدى الوحدات السكنية للاطمئنان على جودة التنفيذ ومستوى التشطيبات، والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة.



وشدد رئيس الجهاز على أن مشروعات الإسكان الأخضر تحظى باهتمام بالغ من جهاز المدينة، لما تمثله من توجه حضاري حديث يراعي معايير الاستدامة البيئية وجودة الحياة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية، ورفع كفاءة التنفيذ، والحفاظ على أعلى مستويات الجودة بما يحقق صالح المواطنين.

وأوضح أن الجولات الميدانية تأتي ضمن خطة المتابعة المستمرة لكافة المشروعات الجارية بالمدينة، وبما يتماشى مع توجهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نحو الانتهاء من المشروعات السكنية في التوقيتات المحددة وبالمستوى الذي يليق بالمواطن المصري.

