إزالة تعديات داخل نطاق جمعية أحمد عرابي بالعبور الجديدة

نفذ جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، حملة ميدانية موسعة أسفرت عن إزالة تعديات عمرانية وأسوار مخالفة كانت تقام على مساحة تقدر بـ 16 فدانًا لقطعتي أرض داخل نطاق جمعية أحمد عرابي.

وشارك في الحملة عدد من القيادات التنفيذية بالجهاز، في مقدمتهم نائب رئيس الجهاز والمهندس المعاون لرئيس الجهاز والمهندس المشرف العام على إدارة التنمية، إلى جانب مدير الأمن ونائبه، في إطار تعزيز الجدية في التعامل مع مثل هذه المخالفات وفرض الانضباط.

وفي هذا الصدد، أكد المهندس محمود مراد أن هذه التحركات هي جزء من خطة شاملة ومستدامة تستهدف القضاء على البناء العشوائي ومنع فرض الأمر الواقع، تنفيذًا لتكليفات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وأشار إلى أن الجهاز يتعامل بحسم كامل مع أي انتهاكات للمخططات المعتمدة أو أراضي الدولة.

كما حذَّر مراد المواطنين من التعامل مع أي جهات أو أفراد غير معتمدين في عمليات بيع أو تقسيم الأراضي، مؤكدًا أن مثل هذه التصرفات "باطلة قانونًا ولا يقرها الجهاز بأي حال"، ولن يكون للمخالفين حق في الاستفادة من أي لجان تقنين قد تُشكل مستقبلًا.

واختتم رئيس جهاز مدينة العبور تصريحاته بتأكيد استمرار الحملات المكثفة لتنفيذ قرارات الإزالة دون تهاون، حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة، وتعزيزًا لمبدأ سيادة القانون كأساس لتحقيق تنمية عمرانية متكاملة

