بيت الزكاة ينشئ أكبر مخيم للنازحين بمنطقة نتساريم بقطاع غزة (فيديو)

أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر عن الانتهاء من إنشاء أكبر مخيماته للنازحين الفلسطينيين بالقرب من منطقة نتساريم بقطاع غزة؛ لإيواء العائلات التي فقدت منازلها خلال العدوان.

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» أنه تمكَّن من إدخال 13 قافلة مساعدات إغاثية عاجلة لقطاع غزة، تضمنت أكثر من 25 ألف طن من المساعدات الغذائية والمياه النقية والمستلزمات الطبية والملابس، فضلًا عن أكثر من 16 ألف خيمة مجهَّزة لإيواء النازحين من بيوتهم التي دمرها الاحتلال الصهيوني خلال عدوانه منذ السابع من أكتوبر 2023م.





وفي وقت سابق أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، دخول القافلة الإغاثية الثالثة عشر إلى قطاع غزة، عبر ميناء رفح البري بين الحدود المصرية الفلسطينية؛ والتي تحمل على متنها عشرات الآلاف من الخيام المجهزة والمواد الغذائية، والمياه النقية، والمستلزمات الطبية والمعيشية، بالإضافة إلى ألبان الأطفال، والحفاضات، والأدوية، ومستلزمات العناية الصحية، تمهيدًا لتوزيعها على أشقائنا الفلسطينيين الذين دمر الاحتلال بيوتهم ومدنهم وباتوا ينامون في الشوارع بلا مأوى.

أوضح بيان صادر عن «بيت الزكاة والصدقات» اليوم الأربعاء الموافق 31 من ديسمبر 2025م، أن القافلة الإغاثية الثالثة عشر، تأتي استكمالًا للجسر الإغاثي الذي أطلقه «بيت الزكاة والصدقات» بتوجيه من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر وذلك في إطار الاستجابة العاجلة لأشقائنا في قطاع غزة لمساعدتهم على مواجهة موجة البرد القارص التي تضرب القطاع حاليًا والتي أدت إلى غرق خيام النازحين ووفاة العشرات بسبب البرد الشديد.

يأتي إطلاق القافلة الثالثة عشر لبيت الزكاة والصدقات ضمن الحملة العالمية لنصرة القضية الفلسطينية «أغيثوا غزة» التي أطلقها فضيلة الإمام الأكبر تحت شعار «جاهدوا بأموالكم.. وانصروا فلسطين»، حيث شارك فيها أكثر من 85 دولة حول العالم.

أكد «بيت الزكاة والصدقات» على استمراره في تسيير القوافل الإغاثية لأهلنا في قطاع غزة، وذلك في إطار حرصه على بذل كافة الجهود لنصرة أهلنا المستضعفين هناك، والتخفيف من آثار العدوان الصهيوني الغاشم من خلال توفير الخيام المجهزة والمواد الغذائية والمياه النقية والمستلزمات الطبية والعلاجية لتخفيف معاناتهم.

