تنفيذًا لتوجيهات شيخ الأزهر، بيت الزكاة يعلن دخول قافلة إغاثية جديدة إلى غزة عبر ميناء رفح

أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، دخول القافلة الإغاثية الثالثة عشر إلى قطاع غزة، فجر اليوم الأربعاء عبر ميناء رفح البري بين الحدود المصرية الفلسطينية؛ والتي تحمل على متنها عشرات الآلاف من الخيام المجهزة والمواد الغذائية، والمياه النقية، والمستلزمات الطبية والمعيشية، بالإضافة إلى ألبان الأطفال، والحفاضات، والأدوية، ومستلزمات العناية الصحية، تمهيدًا لتوزيعها على أشقائنا الفلسطينيين الذين دمر الاحتلال بيوتهم ومدنهم وباتوا ينامون في الشوارع بلا مأوى.

الاستجابة العاجلة لأشقائنا في قطاع غزة لمساعدتهم على مواجهة موجة البرد القارص

وأوضح بيان صادر عن «بيت الزكاة والصدقات» اليوم الأربعاء الموافق 31 من ديسمبر 2025م، أن القافلة الإغاثية الثالثة عشر، تأتي استكمالًا للجسر الإغاثي الذي أطلقه «بيت الزكاة والصدقات» بتوجيه من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر وذلك في إطار الاستجابة العاجلة لأشقائنا في قطاع غزة لمساعدتهم على مواجهة موجة البرد القارص التي تضرب القطاع حاليًا والتي أدت إلى غرق خيام النازحين ووفاة العشرات بسبب البرد الشديد.

الحملة العالمية لنصرة القضية الفلسطينية «أغيثوا غزة»

ويأتي إطلاق القافلة الثالثة عشر لبيت الزكاة والصدقات ضمن الحملة العالمية لنصرة القضية الفلسطينية «أغيثوا غزة» التي أطلقها فضيلة الإمام الأكبر تحت شعار «جاهدوا بأموالكم.. وانصروا فلسطين»، حيث شارك فيها أكثر من 85 دولة حول العالم.

وأكد «بيت الزكاة والصدقات» استمراره في تسيير القوافل الإغاثية لأهلنا في قطاع غزة، وذلك في إطار حرصه على بذل كافة الجهود لنصرة أهلنا المستضعفين هناك، والتخفيف من آثار العدوان الصهيوني الغاشم من خلال توفير الخيام المجهزة والمواد الغذائية والمياه النقية والمستلزمات الطبية والعلاجية لتخفيف معاناتهم.

يُذكَر أن «بيت الزكاة والصدقات» خصَّص العديد من الطرق للتبرع لإغاثة أشقائنا في قطاع غزة.

عبر الموقع الإلكتروني:

https://baitzakat.org.eg/donationChannels#5

أو طلب مندوب البيت بالاتصال بالخط الساخن 15111

أو عن طريق InstaPay

أو حسابات بيت الزكاة والصدقات بجميع البنوك المصرية

