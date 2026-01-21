ترامب يدعو بابا الفاتيكان للانضمام إلى مجلس السلام في غزة

18 حجم الخط

أكد الفاتيكان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه دعوة رسمية للبابا "ليو" للانضمام إلى مجلس السلام المزمع إقامته في قطاع غزة.

ويهدف المجلس إلى تعزيز الحوار بين الأطراف المختلفة في المنطقة وخلق بيئة مناسبة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار وتخفيف معاناة المدنيين.

ترامب: إشراك القيادة الدينية يزيد من فرص نجاح المبادرات الدبلوماسية

وأوضح البيت الأبيض أن ترامب يرى في مشاركة البابا وزعماء دينيين آخرين خطوة استراتيجية لزيادة مصداقية مجلس السلام، مؤكدًا أن الدور الروحي والإنساني للكنيسة الكاثوليكية قد يسهم في دفع الأطراف المتصارعة إلى التفاوض بجدية والتوصل إلى حلول عملية للنزاع في غزة.

مجلس السلام في غزة.. منصة دولية لدعم الاستقرار والأمن الإقليمي

وأشار ترامب إلى أن مجلس السلام لن يكون مجرد هيئة رمزية، بل منصة دولية تجمع خبراء دبلوماسيين وزعماء دينيين وممثلين عن المجتمع المدني بهدف صياغة استراتيجيات عملية لإعادة إعمار غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وتعزيز الأمن في المنطقة، بما يخفف من آثار النزاع الطويل على المدنيين.

الفاتيكان يدرس الدعوة ويؤكد دعم أي مبادرة تحمي المدنيين وتعزز السلام

وذكرت المصادر أن بابا الفاتيكان سيتناول الدعوة بعناية، وأن الفاتيكان يؤيد أي مبادرة دولية تهدف إلى حماية المدنيين وتحقيق الأمن والاستقرار في غزة، مؤكدًا على أهمية التعاون بين القوى السياسية والدينية لضمان نجاح العملية الدبلوماسية ووقف التصعيد في المنطقة.

ترامب يربط المبادرة بخطط أكبر لإعادة إعمار غزة وتحقيق سلام شامل

واختتمت مصادر البيت الأبيض بالتأكيد على أن الدعوة تأتي في سياق خطة أوسع لإعادة إعمار غزة وتحقيق السلام الشامل في الشرق الأوسط، معتبرًا أن مشاركة الفاتيكان وزعماء دينيين آخرين ستعزز فرص نجاح المبادرة وتدفع الأطراف إلى تبني موقف بناء يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة بأسرها.

