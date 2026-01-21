ضبط طن زبدة وسمنة صفراء مجهولة المصدر بالغربية

18 حجم الخط

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية من ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية المخالفة وذلك في إطار تشديد الرقابة التموينية على الأسواق حفاظا على صحة المواطنين وضمان وصول سلع آمنة ومطابقة للمواصفات.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية وتحت إشراف المهندس أحمد إبراهيم عبود وكيل وزارة التموين بالغربية والمهندس ناصر العفيفي وكيل المديرية بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات التجارية والتأكد من توافر السلع التموينية لمستحقيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وتشكلت حملة تموينية من مفتشي إدارة الرقابة التموينية حيث تم المرور بدائرة مركز المحلة الكبرى وأسفرت الحملة عن ضبط ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بناحية مركز المحلة الكبرى وبداخلها 20 كرتونة زبدة صفراء تحتوي كل كرتونة على 10 قوالب زبدة، بإجمالي 200 قالب زبدة صفراء، وزن القالب الواحد 1 كيلوجرام بإجمالي وزن 200 كيلوجرام زبدة صفراء بدون فواتير ومجهولة المصدر.



كما أسفرت الحملة عن ضبط مصنع لتعبئة المواد الغذائية بناحية مركز المحلة الكبرى حيث تم ضبط 20 برميل زيت نخيل مكرر، وهو المادة الخام للسمنة الصفراء، وزن البرميل الواحد 50 كيلوجراما بإجمالي وزن 1000 كيلوجرام بما يعادل طنًا واحدًا من السمنة الصفراء وذلك لعدم تدوين تاريخ الإنتاج والانتهاء ومدة الصلاحية على البراميل، بالمخالفة للقرارات الوزارية المنظمة.

وأكدت مديرية التموين بالغربية استمرار جهودها في تكثيف الحملات الميدانية على الأسواق والمنشآت التجارية والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين حفاظا على صحة المواطنين وضمان وصول سلع غذائية آمنة ومطابقة للاشتراطات الصحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.