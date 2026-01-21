محافظ الوادي الجديد يفتتح مبنى مأمورية الضرائب العقارية الجديد بالفرافرة

18 حجم الخط

افتتح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الأربعاء، مبنى مأمورية الضرائب العقارية الجديد بمركز الفرافرة؛ وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية للمنشآت الخدمية، بحضور العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز الفرافرة، والأستاذ سامح عبدالحميد رئيس الإدارة المركزية للشؤون الإدارية بالضرائب، وفتحى أحمد مهنى رئيس منطقة الضرائب العقارية بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ تجهيزات المبنى المُقام على مساحة ٣٠٠م٢، والمكون من ٥ طوابق تضم ١٥ إدارة نوعية تغطي مختلف مجالات العمل الضريبي، حيث أشاد بمستوى التجهيزات التي تواكب أحدث النظم التكنولوجية، وتدعم منظومة "التحول الرقمي" والربط الشبكي وآليات الحوكمة لضمان دقة البيانات وسرعة إنجاز المعاملات، وتيسير الخدمات الضريبية لأهالي المركز.

افظ الوادي الجديد يفتتح مبنى مأمورية الضرائب العقارية

حزمة تيسيرات لخدمة المواطنين بواحة الفرافرة

وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بدراسة طرح تقسيمات سكنية جديدة خارج "الكتلة العمرانية"؛ بمدينة الفرافرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع وضع ضوابط قانونية صارمة تضمن "أولوية الاستحقاق" للحالات الجادة والبحث الاجتماعي.

جاء ذلك خلال عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، لقاءً جماهيريًا موسعًا عقب أداء صلاة العشاء بمسجد "الحصري" بمدينة الفرافرة، بحضور العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، ولفيف من القيادات التنفيذية ورؤساء القرى.

واستمع المحافظ خلال اللقاء لمطالب المواطنين،موجهًا الجهات المعنية بدراستها ووضع حلول مناسبة لتنفيذها، كما أصدر المحافظ حزمة من التوجيهات والقرارات التنفيذية جاء أبرزها:

▪️تفعيل آلية "الإنابة الإدارية" للخدمات الحكومية؛ عبر تكليف موظفي الوحدة المحلية بإنهاء الإجراءات الخاصة بأكثر من جهة مختصة نيابة عن المواطنين؛ تيسيرًا عليهم لتباعد المسافات خارج المركز.

▪️مخاطبة هيئة الإسعاف المصرية لطلب "استثناء جغرافي"؛ لتيسير إجراءات نقل الحالات المرضية الطارئة والحرجة إلى خارج المركز، بما يخفف العبء عن المرضى وذويهم.

▪️دراسة طرح تقسيمات سكنية جديدة خارج "الكتلة العمرانية"؛ بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع وضع ضوابط قانونية صارمة تضمن "أولوية الاستحقاق" للحالات الجادة والبحث الاجتماعي.

▪️تضافر الجهود لرفع كفاءة دور العبادة؛ عبر توفير الدعم اللازم للمساجد واستكمال تجهيزاتها بالتكامل بين الخطة الاستثمارية والمشاركات المجتمعية للأهالي.

افظ الوادي الجديد يفتتح مبنى مأمورية الضرائب العقارية

افظ الوادي الجديد يفتتح مبنى مأمورية الضرائب العقارية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.