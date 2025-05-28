ما حكم حلق الشعر وتقليم الأظافر للمضحي؟ رد حاسم من وزير الأوقاف السابق

أوضح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق أن هناك سؤالا يكثر تداوله في الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، وهو “ما حكم قص أو حلق الشعر وتقليم الأظافر لمن أراد أن يضحي؟”.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن للفقهاء في ذلك أراء ما بين الجواز بلا كراهة، أو القول بكراهة ذلك كراهة تنزيه، وقال بعضهم بالحرمة.

حكم قص أو حلق الشعر وتقليم الأظافر لمن أراد أن يضحي؟



وقد نقل الشيخ حسونة النواوي مفتي الديار المصرية الأسبق رحمه الله عن الإمام النووي رحمه الله قوله في "المجموع": ومن دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحى فالمستحب أن لا يحلق شعره ولا يقلم أظفاره حتى يضحي، لِمَا رَوَتْه أُمُّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ كَانَ عِنْدَهُ ذِبْحٌ يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَهُ فَرَأَى هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلا مِنْ أَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ"، ولا يجب عليه ذلك، لأنه ليس بمحرم، فلا يحرم عليه حلق الشعر وتقليم الأظفار.



استحباب عدم حلق الشعر أو تقليم الأظافر لمن عزم على الأضحية

وأضاف وزير الأوقاف السابق لـ “فيتو” أن ما يترجح لدينا هو القول باستحباب عدم حلق الشعر أو تقليم الأظافر لمن عزم على الأضحية، ما لم يكن هناك ما يدعو إلى فعل ذلك، فإن كان هناك ما يدعو إلى فعل ذلك كمن سها عن فعل ذلك قبل دخول العشر ورأي أنه في حاجة إلى حلق أو تقصير أو تقليم أظافر فلا حرج عليه ولا إثم.



وأوضح أن القاعدة الشرعية تقول أن المختلف فيه لا يُنكَرُ على فاعله، فمن أحب أن يأخذ نفسه بعدم الأخذ من الشعر أو تقليم الأظافر في هذه الأيام فقد التزم أمرا مستحبا -على الأرجح - من غير أن ينكر على من أخذ برأي من يرى الجواز وعدم الحرج في فعل ذلك.

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