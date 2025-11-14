مسلسلات رمضان 2026، شيرين والدة أحمد داوود في مسلسل "بابا وماما جيران"

18 حجم الخط

يشارك الفنان أحمد داوود في السباق الرمضاني لعام 2026، بمسلسل “بابا وماما جيران”، العمل الذى تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، والعمل من تأليف ولاء الشريف وإخراج أحمد عبدالوهاب، ورشحت الشركة المنتجة الفنانة ولاء الشريف لتلعب دور البطولة أمامه.

وتعاقدت منذ أيام قليلة الفنانة شيرين على المشاركة في العمل، وتلعب خلاله شخصية والدته التي تساعده في بناء مستقبله إلى أن يصبح رجل أعمال.

وكانت قد كرمت إدارة مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ 73 الفنان أحمد داوود عن دوره في فيلم الهوى سلطان.

تكريم أحمد داوود بالمركز الكاثوليكي

وقدمت دينا فؤاد جائزة أفضل ممثل، وقالت: إن أحمد داوود ممثل موهوب وتعتبره واحدا من عائلتها.

وأهدى أحمد داوود الجائزة إلى أولاده ومازح الحضور قائلا: أنا كنت خايف من طارق العريان علشان هو رئيس لجنة تحكيم وأنا مشاركتش في ولاد رزق 3.

