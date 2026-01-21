أوقاف دمياط ترفع حالة الطوارئ استعدادا لشهر رمضان

18 حجم الخط

​تسابق مديرية أوقاف دمياط الزمن لوضع التجهيزات والترتيبات النهائية لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وشهدت المديرية اليوم الأربعاء انطلاق الاختبارات الرسمية لمسابقة صلاة التهجد، والتي تستهدف تحديد الأئمة والقراء الذين يتولون إمامة المصلين في أكبر وأشهر مساجد المحافظة خلال الليالي المباركة، وذلك في إطار سعي الوزارة لتقديم تجربة روحية متميزة للمواطنين.

​تحركات مكثفة واشراف قيادي

​جرت الاختبارات وسط أجواء من الشفافية والتدقيق، حيث تشكلت لجنة عليا رفيعة المستوى لتقييم المتقدمين برئاسة الدكتور هاني عنتر السباعي، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، والذي أكد أن المعيار الوحيد للاختيار هو الكفاءة والقدرة على القراءة الصحيحة والتاثير الروحي في المصلين.

كما ضمت اللجنة في عضويتها نخبة من قيادات العمل الدعوي بالمديرية وهم الدكتور علي إسماعيل الهاشمي مدير الدعوة، والشيخ أحمد محمد عبد الرحمن مدير إدارة الإدارات، بالإضافة إلى الشيخ رضا يحيى الباشا رئيس قسم شؤون القرآن الكريم، لضمان اختيار أفضل العناصر التي تليق بمكانة مساجد دمياط التاريخية.

​معايير اختيار "أصوات السماء"

​وأوضحت مديرية أوقاف دمياط أن هذه المسابقة لا تقتصر فقط على اختبار الحفظ، بل تمتد لتشمل حسن الصوت وإتقان أحكام التجويد والقدرة على بث الطمأنينة في نفوس المصلين من خلال تلاوات خاشعة، حيث تضع الوزارة نصب أعينها ضرورة إحياء سنة صلاة التهجد بأفضل الأصوات المصرية الأصيلة، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تعظيم الأجواء الإيمانية التي ينتظرها المصلون من عام لآخر، مع الحرص التام على اختيار أئمة لديهم وعي كامل بالمنهج الوسطي الذي تتبناه الدولة المصرية ووزارة الأوقاف.

​خطة دعوية متكاملة لخدمة المصلين

​تأتي هذه التحركات كجزء من خطة دعوية شاملة تتبناها مديرية دمياط، تهدف الى تحويل المساجد الى مراكز إشعاع ديني وثقافي خلال الشهر الفضيل، حيث أشار المسؤولون إلى أن اختيار قراء التهجد هو الخطوة الأولى، ويتبعها تنظيم جداول الاعتكاف والدروس الدينية والندوات الفكرية، وذلك لضمان وصول الرسالة الدينية الصحيحة لجميع فئات المجتمع، مؤكدين أن الهدف هو إرضاء جمهور المصلين وتوفير كافة سبل الراحة والسكينة لهم داخل بيوت الله، بما يليق بجلال شهر رمضان الكريم وتطلعات أهالي دمياط الذين يرتبطون ارتباطا وثيقا بالمساجد الكبرى في مدنهم وقراهم.

