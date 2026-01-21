الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أوقاف دمياط ترفع حالة الطوارئ استعدادا لشهر رمضان

أوقاف دمياط تبدأ
أوقاف دمياط تبدأ اختبارات مسابقة صلاة التهجد بالمساجد الكبرى
18 حجم الخط

​تسابق مديرية أوقاف دمياط الزمن لوضع التجهيزات والترتيبات النهائية لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وشهدت المديرية اليوم الأربعاء انطلاق الاختبارات الرسمية لمسابقة صلاة التهجد، والتي تستهدف تحديد الأئمة والقراء الذين يتولون إمامة المصلين في أكبر وأشهر مساجد المحافظة خلال الليالي المباركة، وذلك في إطار سعي الوزارة لتقديم تجربة روحية متميزة للمواطنين.

​تحركات مكثفة واشراف قيادي

​جرت الاختبارات وسط أجواء من الشفافية والتدقيق، حيث تشكلت لجنة عليا رفيعة المستوى لتقييم المتقدمين برئاسة الدكتور هاني عنتر السباعي، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، والذي أكد  أن المعيار الوحيد للاختيار هو الكفاءة والقدرة على القراءة الصحيحة والتاثير الروحي في المصلين.

كما ضمت اللجنة في عضويتها نخبة من قيادات العمل الدعوي بالمديرية وهم الدكتور علي إسماعيل الهاشمي مدير الدعوة، والشيخ أحمد محمد عبد الرحمن مدير إدارة الإدارات، بالإضافة إلى الشيخ رضا يحيى الباشا رئيس قسم شؤون القرآن الكريم، لضمان اختيار أفضل العناصر التي تليق بمكانة مساجد دمياط التاريخية.

 

اوقاف دمياط تبدا اختبارات مسابقة صلاة التهجد بالمساجد الكبرى
أوقاف دمياط تبدأ اختبارات مسابقة صلاة التهجد بالمساجد الكبرى

​معايير اختيار "أصوات السماء"

​وأوضحت مديرية أوقاف دمياط أن هذه المسابقة لا تقتصر فقط على اختبار الحفظ، بل تمتد لتشمل حسن الصوت وإتقان أحكام التجويد والقدرة على بث الطمأنينة في نفوس المصلين من خلال تلاوات خاشعة، حيث تضع الوزارة نصب أعينها ضرورة إحياء سنة صلاة التهجد بأفضل الأصوات المصرية الأصيلة، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تعظيم الأجواء الإيمانية التي ينتظرها المصلون من عام لآخر، مع الحرص التام على اختيار أئمة لديهم وعي كامل بالمنهج الوسطي الذي تتبناه الدولة المصرية ووزارة الأوقاف.

​خطة دعوية متكاملة لخدمة المصلين

​تأتي هذه التحركات كجزء من خطة دعوية شاملة تتبناها مديرية دمياط، تهدف الى تحويل المساجد الى مراكز إشعاع ديني وثقافي خلال الشهر الفضيل، حيث أشار المسؤولون إلى أن اختيار قراء التهجد هو الخطوة الأولى، ويتبعها تنظيم جداول الاعتكاف والدروس الدينية والندوات الفكرية، وذلك لضمان وصول الرسالة الدينية الصحيحة لجميع فئات المجتمع، مؤكدين أن الهدف هو إرضاء جمهور المصلين وتوفير كافة سبل الراحة والسكينة لهم داخل بيوت الله، بما يليق بجلال شهر رمضان الكريم وتطلعات أهالي دمياط الذين يرتبطون ارتباطا وثيقا بالمساجد الكبرى في مدنهم وقراهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استقبال شهر رمضان القراءة الصحيحة المساجد الكبرى مديرية أوقاف دمياط وزارة الأوقاف وكيل وزارة الأوقاف بدمياط ووزارة الأوقاف صلاة التهجد شهر رمضان اوقاف دمياط

مواد متعلقة

محافظ دمياط يتابع موقف مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان الجديد

رئيس‭ ‬الوفد‭ ‬يعتمد‭ ‬التشكيل‭ ‬النهائى‭ ‬للجنة‭ ‬انتخابات‭ ‬رئاسة‭ ‬الحزب‭

حصاد نشاط وزارة الإسكان خلال أسبوع (فيديوجراف)

حزب الوفد يدعو المواطنين للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات

الاستعلامات في رصد تحليلي: مئات الملايين تابعوا افتتاح المتحف في أوسع تغطية لحدث ثقافي

للعاملين بالأوقاف، كل ما تريد معرفته عن مواعيد وشروط العمل في مساجد النذور

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

"دلهمو الغرقانة" حكايات إنسانية من قرية منسية تقاوم الاختفاء.. محنة عم محروس الذي ابتلع بيته الفيضان.. ومأساة فادية التي غرقت فرحة ابنتها في الماء.. وأحمد قضى ليلة العمر في مستنقع
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

انخفاض ملحوظ في سعر كرتونة البيض ببورصة الدواجن اليوم الأربعاء

الدوري المصري، التشكيل الرسمي لمباراة سموحة وفاركو

محافظ القاهرة يستقبل سفير الأردن لبحث التعاون المشترك

الدوري المصري، سيراميكا يتقدم على الاتحاد 2 / 1 بالشوط الأول وأفشة يسجل

دور الـ 16 بكأس مصر، التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين المصري وزد

انطلاق قمة السيسي وترامب في دافوس

السيسي: رعاية ترامب لتسوية أزمة سد النهضة تفتح آفاقًا جديدة لانفراجة مرتقبة

خدمات

المزيد

ارتفاع الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

انخفاض ملحوظ في سعر كرتونة البيض ببورصة الدواجن اليوم الأربعاء

خطوات حجز وتخصيص شقق الإسكان المتنوع (فيديو)

تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قص الأظافر ليلًا؟ أمين الفتوى يجيب

إزاي أعوض الصلوات اللي فاتتني؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز لشخص عليه ديون التصدق لمائدة الرحمن برمضان؟ الإفتاء تجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية