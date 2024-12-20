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أخبار مصر

الأوقاف تطلق 10 قوافل دعوية للواعظات بهذه المحافظات

واعظات الأوقاف
واعظات الأوقاف

 أطلقت وزارة الأوقاف 10 قوافل دعوية للواعظات بمديريات أوقاف  (القاهرة - الجيزة – الشرقية - الغربية -أسيوط - دمياط - البحيرة - المنوفية - الدقهلية - المنيا)، اليوم الجمعة، الموافق 20 من ديسمبر 2024، بعنوان "ظاهرة التسرب من التعليم.. أسبابها وسبل التصدي لها".

وتم استقبال الواعظات بحفاوة بالغة وإقبال كبير على دروسهن. 

يأتي ذلك في إطار عناية الأوقاف بدور المرأة وإشراكها في الأنشطة الدعوية، ضمن النشاط الدعوي والعلمي والتثقيفي للوزارة.

 

واعظات الأوقاف: تسرب التلاميذ من التعليم مشكلة كبيرة

 أكد الواعظات المشاركات في القوافل أن تسرب التلاميذ من التعليم مشكلة كبيرة، بل من أخطر الآفات التي تواجه العملية التعليمية ومستقبل الأجيال في المجتمعات، لا يقتصر أثره على الطالب فحسب بل يتعدى ذلك إلى جميع نواحي المجتمع، وأشرن إلى أن أسبابه عديدة ومتشعبة ومتداخلة، تتفاعل مع بعضها لتشكل ضاغطا على الطالب؛ تدفعه إلى التسرب والسير في طريق الجهل والأمية، ومنها أسباب تربوية، واجتماعية وشخصية، واقتصادية، وبعض العوامل النفسية التي يجد معها التلميذ صعوبة في اكتساب المعلومات، كضعف التركيز وضعف الذاكرة. 

وأكدت واعظات الأوقاف ضرورة اكتشاف تلك الظاهرة ومعالجتها، وركزن على بيان الحلول لها  ومنها:  إعادة صياغة المدارس بحيث يصبح للتعليم معنى، وتصبح المدارس وسيلة يُسعى إليها رغبة لا رهبة، ووسيلة يجد فيها الطالب ما يعود عليه بالنفع، وذلك بالتزامن مع قيام الأسرة بدورها تجاه أبنائها.

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