رياضة

اتحاد الطائرة يعلن جدول مباريات الدور النهائي لدوري المرتبط رجال

دوري المرتبط للكرة
دوري المرتبط للكرة الطائرة
الكرة الطائرة، أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكرة الطائرة، جدول مباريات الدور النهائي لدوري المرتبط رجال لموسم 2025/2056.

وتُقام مباريات الرجال في الدور النهائي على صالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر «صالة زويل»، بمشاركة فرق الأهلي، الزمالك، بتروجت، سموحة، الطيران، وهليوبوليس.

ويأتي جدول الدور النهائي كالتالي:

الجولة الأولى - الجمعة 23 يناير
بتروجت X هليوبوليس 
المرتبط - الساعة 2 مساءً
الرجال - الساعة 5 مساءً

سموحة X الأهلي
المرتبط - الساعة 4 مساءً
الرجال - الساعة 7 مساءً

الطيران X الزمالك 
المرتبط - الساعة 6 مساءً
الرجال - الساعة 9 مساءً

الجولة الثانية - السبت 24 يناير
هليوبوليس X سموحة 
المرتبط - الساعة 2 مساءً
الرجال - الساعة 3 مساءً

الأهلي X الطيران
المرتبط - الساعة 4 مساءً
الرجال - الساعة 5 مساءً

الزمالك X بتروجت 
المرتبط - الساعة 6 مساءً
الرجال - الساعة 7 مساءً

الجولة الثالثة - الثلاثاء 27 يناير
الطيران X سموحة 
المرتبط - الساعة 2 مساءً
الرجال - الساعة 4 مساءً

الزمالك X هليوبوليس 
المرتبط - الساعة 4 مساءً
الرجال - الساعة 6 مساءً

الأهلي X بتروجت 
المرتبط - الساعة 12 مساءً
الرجال - الساعة 8 مساءً

الجولة الرابعة - الخميس 29 يناير

بتروجت X الطيران 
المرتبط - الساعة 1 مساءً
الرجال - الساعة 4 مساءً

هليوبوليس X الأهلي 
المرتبط - الساعة 3 مساءً
الرجال - الساعة 6 مساءً

سموحة X الزمالك 
المرتبط - الساعة 5 مساءً
الرجال - الساعة 8 مساءً

الجولة الخامسة - الجمعة 30 يناير

الطيران X هليوبوليس 
المرتبط - الساعة 1 مساءً
الرجال - الساعة 5 مساءً

سموحة X بتروجت
المرتبط - الساعة 3 مساءً
الرجال - الساعة 7 مساءً

الأهلي X الزمالك 
المرتبط - الساعة 5 مساءً
الرجال - الساعة 9 مساءً

