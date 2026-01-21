اتحاد الطائرة يعلن جدول مباريات الدور النهائي لدوري المرتبط رجال
الكرة الطائرة، أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكرة الطائرة، جدول مباريات الدور النهائي لدوري المرتبط رجال لموسم 2025/2056.
وتُقام مباريات الرجال في الدور النهائي على صالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر «صالة زويل»، بمشاركة فرق الأهلي، الزمالك، بتروجت، سموحة، الطيران، وهليوبوليس.
ويأتي جدول الدور النهائي كالتالي:
الجولة الأولى - الجمعة 23 يناير
بتروجت X هليوبوليس
المرتبط - الساعة 2 مساءً
الرجال - الساعة 5 مساءً
سموحة X الأهلي
المرتبط - الساعة 4 مساءً
الرجال - الساعة 7 مساءً
الطيران X الزمالك
المرتبط - الساعة 6 مساءً
الرجال - الساعة 9 مساءً
الجولة الثانية - السبت 24 يناير
هليوبوليس X سموحة
المرتبط - الساعة 2 مساءً
الرجال - الساعة 3 مساءً
الأهلي X الطيران
المرتبط - الساعة 4 مساءً
الرجال - الساعة 5 مساءً
الزمالك X بتروجت
المرتبط - الساعة 6 مساءً
الرجال - الساعة 7 مساءً
الجولة الثالثة - الثلاثاء 27 يناير
الطيران X سموحة
المرتبط - الساعة 2 مساءً
الرجال - الساعة 4 مساءً
الزمالك X هليوبوليس
المرتبط - الساعة 4 مساءً
الرجال - الساعة 6 مساءً
الأهلي X بتروجت
المرتبط - الساعة 12 مساءً
الرجال - الساعة 8 مساءً
الجولة الرابعة - الخميس 29 يناير
بتروجت X الطيران
المرتبط - الساعة 1 مساءً
الرجال - الساعة 4 مساءً
هليوبوليس X الأهلي
المرتبط - الساعة 3 مساءً
الرجال - الساعة 6 مساءً
سموحة X الزمالك
المرتبط - الساعة 5 مساءً
الرجال - الساعة 8 مساءً
الجولة الخامسة - الجمعة 30 يناير
الطيران X هليوبوليس
المرتبط - الساعة 1 مساءً
الرجال - الساعة 5 مساءً
سموحة X بتروجت
المرتبط - الساعة 3 مساءً
الرجال - الساعة 7 مساءً
الأهلي X الزمالك
المرتبط - الساعة 5 مساءً
الرجال - الساعة 9 مساءً
