اتحاد الطائرة يعلن جدول مباريات الدور النهائي لدوري المرتبط رجال

الكرة الطائرة، أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكرة الطائرة، جدول مباريات الدور النهائي لدوري المرتبط رجال لموسم 2025/2056.

وتُقام مباريات الرجال في الدور النهائي على صالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر «صالة زويل»، بمشاركة فرق الأهلي، الزمالك، بتروجت، سموحة، الطيران، وهليوبوليس.

ويأتي جدول الدور النهائي كالتالي:

الجولة الأولى - الجمعة 23 يناير

بتروجت X هليوبوليس

المرتبط - الساعة 2 مساءً

الرجال - الساعة 5 مساءً

سموحة X الأهلي

المرتبط - الساعة 4 مساءً

الرجال - الساعة 7 مساءً

الطيران X الزمالك

المرتبط - الساعة 6 مساءً

الرجال - الساعة 9 مساءً

الجولة الثانية - السبت 24 يناير

هليوبوليس X سموحة

المرتبط - الساعة 2 مساءً

الرجال - الساعة 3 مساءً

الأهلي X الطيران

المرتبط - الساعة 4 مساءً

الرجال - الساعة 5 مساءً

الزمالك X بتروجت

المرتبط - الساعة 6 مساءً

الرجال - الساعة 7 مساءً

الجولة الثالثة - الثلاثاء 27 يناير

الطيران X سموحة

المرتبط - الساعة 2 مساءً

الرجال - الساعة 4 مساءً

الزمالك X هليوبوليس

المرتبط - الساعة 4 مساءً

الرجال - الساعة 6 مساءً

الأهلي X بتروجت

المرتبط - الساعة 12 مساءً

الرجال - الساعة 8 مساءً

الجولة الرابعة - الخميس 29 يناير

بتروجت X الطيران

المرتبط - الساعة 1 مساءً

الرجال - الساعة 4 مساءً

هليوبوليس X الأهلي

المرتبط - الساعة 3 مساءً

الرجال - الساعة 6 مساءً

سموحة X الزمالك

المرتبط - الساعة 5 مساءً

الرجال - الساعة 8 مساءً

الجولة الخامسة - الجمعة 30 يناير

الطيران X هليوبوليس

المرتبط - الساعة 1 مساءً

الرجال - الساعة 5 مساءً

سموحة X بتروجت

المرتبط - الساعة 3 مساءً

الرجال - الساعة 7 مساءً

الأهلي X الزمالك

المرتبط - الساعة 5 مساءً

الرجال - الساعة 9 مساءً

