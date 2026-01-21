الأربعاء 21 يناير 2026
خارج الحدود

بعد تغيير الطائرة لعطل كهربائي، ترامب يصل دافوس وسط طموحات بشأن جرينلاند

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو
وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سويسرا بعد تأخر بسبب مشكلة كهربائية بسيطة في الطائرة الرئاسية استلزمت العودة إلى واشنطن لتغيير الطائرة.

طموحات ترامب بالاستيلاء على جرينلاند

ومن المقرر أن يتحدث ترامب أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا اليوم الأربعاء، حيث من الممكن أن تمزق طموحاته بالاستيلاء على جرينلاند من الدنمارك، العضوة بحلف شمال الأطلسي (الناتو) العلاقات مع الحلفاء الأوروبيين، كما ستغطي على خطته الأصلية باستخدام ظهوره في تجمع النخبة العالمية للتحدث عن المسائل المتعلقة بقدرة بلاده على تحمل التكاليف.

ترامب يعقد إجتماعًا على هامش منتدى دافوس حول جرينلاند

وفي وقت سابق، أعلن ترامب، أنه سينظم اجتماعا حول جرينلاند مع "مختلف الأطراف" على هامش منتدى دافوس.

وقال ترامب: "مثلما سبق وقلت للجميع بوضوح شديد، جرينلاند ضرورة حيوية للأمن القومي والعالمي. لا رجوع إلى الوراء، والكل موافق على ذلك".

مناقشة قضايا الاقتصاد العالمي والتجارة والذكاء الاصطناعي

ويشارك في أعمال المنتدى في المنتجع الواقع في جبال الألب حوالي 3000 شخصية لمناقشة قضايا الاقتصاد العالمي والتجارة والذكاء الاصطناعي تحت شعار "روح الحوار" حتى الخميس المقبل.

ومن بين المشاركين في المنتدى المستشار الألماني فريدريش ميرتس ومئات من قادة الشركات العالمية.

