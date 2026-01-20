الثلاثاء 20 يناير 2026
محافظ قنا يوجه بسرعة إصلاح هبوط بطريق مجمع المواقف بأبوتشت

وجه الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، باتخاذ الإجراءات اللازمة، للتعامل مع الهبوط الواقع بجوار مجمع المواقف بمركز أبوتشت، شمال المحافظة.

لجنة مختصة في قنا 
وتفقدت لجنة برئاسة سيد تمساح، رئيس مركز ومدينة أبوتشت، موقع الهبوط، مشيرًا إلى أنه تم عمل كردون بالصدادات الحديدية، لحماية المواطنين المترددين على مجمع المواقف، مع الحرص الشديد على غلق البوابة المواجهة للهبوط بشكل مؤقت، واستخدام البوابات الأخرى من الجهتين الشرقية والغربية، بما لا يؤثر على حركة الدخول والخروج من مجمع المواقف، لافتًا إلى أن هذا الطريق خاص بمجمع المواقف فقط، ولا يؤثر على سير العمل بداخل المجمع.

 

كما شدد تمساح، على مدير مجمع المواقف، بعدم ركن السيارات بالقرب من موقع الهبوط، وخاصة سيارات السيرفيس، والتأكيد على سرعة معرفة أسباب الهبوط فنيًا، والعمل على الحل السريع وإعادة الرصف مرة أخرى، سرعة إنجاز الأعمال طبقا للبرنامج الزمني، وضبط الجودة وإجراء كافة الاختبارات اللازمة لمنع الهبوط مرة أخرى.

وأكد رئيس مركز أبوتشت، أنه من اللحظة الأولى تم التواصل مع المختصين بهيئة الطرق، والتنسيق مع فريق من قبل المتخصصين بهندسة جامعة قنا، لرد الشيء لأصله، مشيرًا على خلو منطقة الهبوط من أي مرافق كالكهرباء، والمياه، أو صرف صحي، أو غاز طبيعي، من الممكن أن يتأثر من الهبوط.
وتضمنت اللجنة كل من الدكتور أشرف صلاح، من مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة بجامعة سوهاج، المهندس محمود حسين، مسؤل ري أبوتشت، والمهندس مصطفى هنداوي، هيئة الطرق بقنا، والمهندس أحمد حسين، من مجلس المدينة، والمهندس محمد مجاهد، مندوب المقاول، وعدد من الجهات الشريكة، لسرعة الإنتهاء من الأعمال المطلوبة ورد الشيء لأصله. 

