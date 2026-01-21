الأربعاء 21 يناير 2026
رياضة

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس الأمم الأفريقية لليد

منتخب مصر لكرة اليد،
منتخب مصر لكرة اليد، فيتو
كرة اليد، يستعد المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال، لخوض مواجهة قوية أمام منتخب أنجولا غدا الخميس، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في رواندا.

موعد مباراة مصر وأنجولا

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وأنجولا في الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة.

وكان المنتخب الوطني قد حقق فوزا كبيرا في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام منتخب الجابون بنتيجة (36-25).

ويشارك منتخب مصر في البطولة ضمن المجموعة التي تضم منتخبات الجابون وأنجولا وأوغندا.

قائمة منتخب كرة اليد

وتضم قائمة منتخب مصر لكرة اليد كلًا من: محمد علي، محمد عصام الطيار، عبدالرحمن حميد، أكرم يسري، محمد أوكا، أحمد هشام سيسا، محمد مؤمن صفا، يحيى خالد، مهاب سعيد، علي زين، أحمد هشام دودو، نبيل شريف، هشام صلاح، إبراهيم المصري، أحمد عادل، ياسر سيف، محمود عبدالعزيز “جدو”، يحيى الدرع، وسيف الدرع.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في الدور الأول (دور المجموعات)، مواعيدها كالتالي:

جدول مباريات منتخب كرة اليد في كأس الأمم الأفريقية

دور المجموعات:
مصر × الجابون – 21 يناير | 12:00 .. انتهت بفوز الفراعنة
مصر × أنجولا – 22 يناير | 17:00
مصر × أوغندا – 24 يناير | 15:00

تذاع جميع مباريات المنتخب مباشرة على قنوات أون سبورت.

كرة اليد المنتخب الوطني لكرة اليد تشافي باسكوال أنجولا موعد مباراة مصر وأنجولا

