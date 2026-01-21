​ميناء دمياط يستقبل 60 ألف طن من القمح الروسي لصالح القطاع العام

18 حجم الخط

​شهد ميناء دمياط نشاطا مكثفا في حركة تداول السفن والبضائع خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء السفينة (WADI ALKARM) التي ترفع العلم المصري قادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة ضخمة بلغت 60500 طن من القمح المخصص للقطاع العام، ويصل طول السفينة الى 229 مترا وعرضها 32 مترا.

​حركة السفن في الميناء

​وأصدرت هيئة ميناء دمياط بيانا رسميا أكدت فيه استقبال 5 سفن جديدة، في حين غادرت 7 سفن اخرى أرصفة الميناء، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة حاليا في الميناء إلى 28 سفينة بمختلف الأنواع.

​تفاصيل تداول البضائع العامة

​وسجلت حركة الصادرات من البضائع العامة بالميناء ما يزيد عن 20 ألف طن شملت كميات متنوعة من الكلينكر والجبس البودرة المعبأ واليوريا بالإضافة إلى بضائع أخرى متنوعة، بينما بلغت حركة الواردات نحو 47691 طنا تضمنت شحنات كبيرة من الذرة والسكر والحديد بجانب كميات من خشب الزان والرخام والقمح والبازلاء مما يعكس تنوعا كبيرا في السلع المتداولة عبر أرصفة الميناء.

​مخزون الغلال والحبوب

​وعن الأرصدة الاستراتيجية، كشف البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام من القمح وصل الى 53536 طنا، بينما بلغ المخزون في مخازن القطاع الخاص 35725 طنا، مما يعكس استقرار امدادات السلع الاساسية عبر الميناء.

