رياضة

بتكلفة 13 مليون جنيه، افتتاح أعمال تطوير مركز شباب الشيخ زويد بشمال سيناء

افتتاح أعمال تطوير
افتتاح أعمال تطوير مركز شباب الشيخ زويد بشمال سيناء
افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، برفقة اللواء أركان حرب دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أعمال تطوير ورفع كفاءة مركز شباب مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، بتكلفة ١٣ مليون جنيه، وذلك في مستهل جولته التفقدية بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، في إطار حرص الدولة على دعم البنية التحتية الرياضية وتوفير بيئة آمنة ومحفزة لممارسة الأنشطة الرياضية والشبابية.

وتضمنت أعمال التطوير المبنى الإداري، والمكتبة ومنطقة ترفيهية للأطفال، والملعب القانونى بمركز شباب مدينة الشيخ زويد، وافتتاح نادي الوقاية من الإدمان والذي تنفذه الإدارة المركزية لمراكز الشباب (الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب)، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، كما التقى بأعضاء كيان "رواد المحافظات الحدودية".

تطوير مركز شباب مدينة الشيخ زويد

وأكد وزير الشباب والرياضة أن افتتاح أعمال التطوير بمركز شباب مدينة الشيخ زويد يأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية، وبصفة خاصة في المناطق الحدودية، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، واكتشاف المواهب، وتعزيز الدور المجتمعي لمراكز الشباب.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الدولة تولي محافظة شمال سيناء اهتمامًا كبيرًا في مختلف القطاعات، مشددًا على أن الرياضة تمثل أحد أدوات بناء الإنسان وترسيخ قيم الانتماء والولاء، إلى جانب دورها في تنمية المجتمعات المحلية ودمج الشباب في مسيرة التنمية الشاملة.

وشهد الافتتاح حضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة، وسط مشاركة شبابية واسعة من أبناء مركز الشيخ زويد، الذين أعربوا عن سعادتهم بتطوير الملعب وتوفير منشأة رياضية تخدم شباب المنطقة.

وتتضمنت الجولة التفقدية افتتاح المبنى الإدارى والملعب الخماسي بمركز شباب أبو طويلة، ثم التوجه إلى استاد العريش الرياضي لمتابعة مشروع كابيتانو، يليه حضور ملتقى التوظيف بالصالة المغطاة، ثم ختام دوري مراكز الشباب بالملعب الفرعي لاستاد العريش، كما تشمل الجولة حضور مهرجان الهجن العربي بنادي الهجن الرياضي، وتختتم الزيارة بافتتاح الملعب الخماسي بمركز شباب الخربة ثم افتتاح الملعب القانوني بمركز شباب قاطية، قبل مغادرة المحافظة في ختام الجولة.

وتأتي زيارة وزير الشباب والرياضة لشمال سيناء ضمن جولة موسعة تشمل افتتاح عدد من المنشآت الرياضية والشبابية، وحضور فعاليات رياضية ومجتمعية، بما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز التنمية الرياضية ودعم شباب سيناء. 

