18 حجم الخط

نظمت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ، بالتعاون مع نادي الهجن الليلة، أمسية ثقافية وفنية بخيمة التراث بنادي الهجن غرب مدينة العريش، وذلك عشية إنطلاق مهرجان الهجن الدولي بالعريش.

أمسية ثقافية وفنية عشية افتتاح مهرجان الهجن بالعريش

جاءت الأمسية في حضور إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، ومحمد سليم سلام، المتحدث الرسمي باسم محافظة شمال سيناء، مشايخ القبائل والعواقل، بجانب وفد من السعودية والأردن.

وأكد مدير الشباب والرياضة، علي اهتمام الدولة بمختلف القطاعات بشمال سيناء وخاصة قطاع الشباب والرياضة.

وأضاف مدير الشباب والرياضة، أن مهرجان الهجن سيقام بمشاركة عدد من الدول العربية والقبائل البدوية والمحافظات المصرية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم محافظة شمال سيناء، أن الأمسية تضمنت عدد من الكلمات للوفود المشاركة في المهرجان بجانب قصائد شعرية واغان تراثية ورقصات بدوية.

وانطلق اليوم الأحد مهرجان سباق الهجن في الكيلو 17 بمدينة العريش في شمال سيناء واعلن عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري للهجن أن سباق الهجن مقرر ان يتم تنظيمه على مدار يومين بمشاركة عدد من الهجانة من دول الخليج من المهتمين بسباقات الهجن.

وكان اللواء عاصم سعدون نائب محافظ شمال سيناء، قام بجولة ميدانية لمضمار ومقر نادي الهجن الرياضي المصري غرب مدينة العريش بحضور عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري للهجن ورافقه الأجهزة التنفيذية المسئولة عن تنظيم المهرجان والمعارض التسويقية المقامة بالمهرجان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.