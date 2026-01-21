الأربعاء 21 يناير 2026
رياضة

المقاولون 2009 يتأهل لمجموعة الكبار في دوري الجمهورية

المقاولون 2009
المقاولون 2009
18 حجم الخط

أنهى فريق المقاولون العرب مواليد 2009 منافسات المرحلة الأولى من دوري الجمهورية للناشئين بنجاح، حيث تأهل إلى مجموعة الكبار للمنافسة على لقب البطولة. 

تضم مجموعة تحديد المراكز من الأول إلى السابع كلًا من: المقاولون، إنبي، زد، الأهلي، بيراميدز، فاركو،سيراميكا.

وتقام المنافسات وفق نظام الدوري من دور واحد، حيث سيستمر كل فريق بالمنافسة بنفس النقاط والأهداف التي حققها في المرحلة الأولى.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات المرحلة الثانية من الدوري يوم السبت الموافق 24 يناير 2026.

وجاءت مواجهات المقاولون ضمن مجموعة الأوائل من دوري الجمهورية مواليد 2009 كالتالي:

السبت 1/24  ..   زد إف سي            ضد     المقاولون العرب

الثلاثاء 1/27  ..   الأهلي                 ضد     المقاولون العرب

الثلاثاء 2/10..                               باي

السبت 2/14  ..   إنبي                     ضد     المقاولون العرب

السبت 2/21..    سيراميكا كليوباترا   ضد     المقاولون العرب

الثلاثاء 2/24  ..   بيراميدز              ضد     المقاولون العرب

السبت 2/28..    فاركو                   ضد     المقاولون العرب

تشكيل جهاز فريق المقاولون 2009

يترأس القطاع  يسري عبد الغني، ومحمد عبد العزيز زيزو المشرف الفني لفرق الشباب والناشئين وسامح يوسف مدير فني، ومحمد فوزي مدربًا، ومحمد سلامة مدرب حراس مرمى، وكريم مجدي مخطط أحمال، وسعيد صابر إداري، ومنصور عبد المعين أخصائي إصابات ملاعب.

المقاولون 2009 دوري الجمهورية دوري الجمهورية للناشئين المقاولون فريق المقاولون العرب

