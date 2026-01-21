المقاولون 2009 يتأهل لمجموعة الكبار في دوري الجمهورية

18 حجم الخط

أنهى فريق المقاولون العرب مواليد 2009 منافسات المرحلة الأولى من دوري الجمهورية للناشئين بنجاح، حيث تأهل إلى مجموعة الكبار للمنافسة على لقب البطولة.

تضم مجموعة تحديد المراكز من الأول إلى السابع كلًا من: المقاولون، إنبي، زد، الأهلي، بيراميدز، فاركو،سيراميكا.

وتقام المنافسات وفق نظام الدوري من دور واحد، حيث سيستمر كل فريق بالمنافسة بنفس النقاط والأهداف التي حققها في المرحلة الأولى.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات المرحلة الثانية من الدوري يوم السبت الموافق 24 يناير 2026.

وجاءت مواجهات المقاولون ضمن مجموعة الأوائل من دوري الجمهورية مواليد 2009 كالتالي:

السبت 1/24 .. زد إف سي ضد المقاولون العرب

الثلاثاء 1/27 .. الأهلي ضد المقاولون العرب

الثلاثاء 2/10.. باي

السبت 2/14 .. إنبي ضد المقاولون العرب

السبت 2/21.. سيراميكا كليوباترا ضد المقاولون العرب

الثلاثاء 2/24 .. بيراميدز ضد المقاولون العرب

السبت 2/28.. فاركو ضد المقاولون العرب

تشكيل جهاز فريق المقاولون 2009

يترأس القطاع يسري عبد الغني، ومحمد عبد العزيز زيزو المشرف الفني لفرق الشباب والناشئين وسامح يوسف مدير فني، ومحمد فوزي مدربًا، ومحمد سلامة مدرب حراس مرمى، وكريم مجدي مخطط أحمال، وسعيد صابر إداري، ومنصور عبد المعين أخصائي إصابات ملاعب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.