جاهزية إيشو لمباراة المصري بعد التعافي من الإصابة

أكد مصدر بالجهاز الفني لنادي الزمالك، أن إيشو الظهير الأيسر للفريق أصبح جاهزًا للمشاركة في مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها يوم الأحد المقبل، بعد تعافيه الكامل من إصابة شد العضلة الضامة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للانطلاق في رحلة شاقة وطويلة مع بداية عام 2026، حيث يجد «الفارس الأبيض» نفسه أمام جدول مباريات مزدحم يغطي ثلاث بطولات مختلفة في آن واحد.

ويطمح الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال إلى استغلال شهر يناير الجاري لتحقيق انطلاقة قوية تضمن له الاستمرار في المنافسة على الألقاب المحلية والقارية، وسط ترقب جماهيري كبير لكيفية إدارة ضغط المباريات.

طموح الدوري المصري وتعديلات الجدول

وعقب الفراغ من كأس الرابطة، تتحول البوصلة نحو بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يبحث الزمالك عن حصد النقاط الكاملة لتعزيز موقفه في جدول الترتيب.

القمة القارية في كأس الكونفدرالية

وفي منتصف المعارك المحلية، يبرز التحدي الأفريقي كأحد أهم محطات الفريق في يناير، حيث يضرب الزمالك موعدًا مع مواجهة مصرية خالصة على الصعيد القاري أمام نادي المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية، وذلك يوم الأحد 25 يناير وتمثل هذه المباراة عنق زجاجة للفريق في مسيرته نحو الحفاظ على هيبة “الأبيض” في القارة السمراء.

قائمة المواعيد بالترتيب الزمني

الأربعاء 28 يناير: الزمالك ضد بتروجت (الدوري المصري الممتاز) – الجولة 16 - 5:00 مساء - ستاد القاهرة.

الأحد 1 فبراير: المصري البورسعيدي ضد الزمالك (كأس الكونفدرالية الإفريقية – دور المجموعات – الجولة الرابعة) 9:00 مساء - ستاد برج العرب.

