رياضة

معتمد جمال يدرس الدفع بمحمد إسماعيل ظهيرا أيسر أمام المصري

يدرس معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك الدفع بمحمد إسماعيل في مركز الظهير الأيسر خلال مباراة المصري البورسعيدي المقبلة، في ظل إصابة أحمد فتوح وعدم اكتمال جاهزيته.

ويأتي هذا الاتجاه بعد الأداء المميز الذي قدمه اللاعب في الفترة الأخيرة، حيث يسعى الجهاز الفني لتأمين الجبهة اليسرى بأفضل العناصر المتاحة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للانطلاق في رحلة شاقة وطويلة مع بداية عام 2026، حيث يجد «الفارس الأبيض» نفسه أمام جدول مباريات مزدحم يغطي ثلاث بطولات مختلفة في آن واحد. 

ويطمح الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال إلى استغلال شهر يناير الجاري لتحقيق انطلاقة قوية تضمن له الاستمرار في المنافسة على الألقاب المحلية والقارية، وسط ترقب جماهيري كبير لكيفية إدارة ضغط المباريات. 

طموح الدوري المصري وتعديلات الجدول

وعقب الفراغ من كأس الرابطة، تتحول البوصلة نحو بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يبحث الزمالك عن حصد النقاط الكاملة لتعزيز موقفه في جدول الترتيب.

القمة القارية في كأس الكونفدرالية

وفي منتصف المعارك المحلية، يبرز التحدي الأفريقي كأحد أهم محطات الفريق في يناير، حيث يضرب الزمالك موعدًا مع مواجهة مصرية خالصة على الصعيد القاري أمام نادي المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية، وذلك يوم الأحد 25 يناير وتمثل هذه المباراة عنق زجاجة للفريق في مسيرته نحو الحفاظ على هيبة “الأبيض” في القارة السمراء.

قائمة المواعيد بالترتيب الزمني

الأربعاء 28 يناير: الزمالك ضد بتروجت (الدوري المصري الممتاز) – الجولة 16 - 5:00 مساء - ستاد القاهرة.

الأحد 1 فبراير: المصري البورسعيدي ضد الزمالك (كأس الكونفدرالية الإفريقية – دور المجموعات – الجولة الرابعة) 9:00 مساء - ستاد برج العرب.

احمد فتوح إصابة أحمد فتوح الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك المدير الفني لفريق الزمالك المصري البورسعيدي معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك

