مصر للمعلوماتية تحتفي بمرور تسعين عاما على تأسيس فن الرسوم المتحركة المصري

أعلنت جامعة مصر للمعلوماتية مشاركتها في العديد من الفعاليات احتفاءً بمرور 90 عاما على تأسيس فن أفلام الرسوم المتحركة المصري، حيث تشارك الجامعة ممثلة بكلية الفنون الرقمية والتصميم بفيلم المعيدة بالكلية فرح أيمن "صندوق الذكريات" في الدورة السادسة لـ animatex - أنيماتكس أكبر حدث مصري للرسوم المتحركة يقام سنويا، وتنطلق أعماله يوم 11 فبراير القادم ولمدة أربعة أيام.

وصرح الدكتور أحمد حمد القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أن فن الرسوم المتحركة المصري يحظى باهتمام كبير من الجامعة باعتباره إضافة حقيقية لقوة مصر الناعمة، حيث يمكنه الترويج للقيم المصرية الاصيلة خاصة التسامح وإعلاء قيم السلام والمحبة والتعاون بين الشعوب الي جانب القيمة الاقتصادية لفن الرسوم المتحركة الذي ليس قاصرا على انتاج أفلام ومسلسلات، بل انه دخل في صناعة الإعلانات والاغاني المصورة بما تمثله من عوائد ضخمة يمكنها تعزيز صادراتنا خاصة للمنطقة العربية وللدول الناطقة بالعربية.

وقال الدكتور أشرف زكى عميد كلية الفنون الرقمية والتصميم أن فيلم "صندوق الذكريات "Memory Box " فاز بالعديد من الجوائز منها جائزة مهرجان الأفلام القصيرة جدًا VS FILM في دورته الثانية التي عقدت خلال الفترة من 2 وحتى 6 نوفمبر الماضي بمدن السويس والجلالة والعين السخنة تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وأيضا شهادة تقدير من الدورة الـ 15 لملتقي القاهرة الدولي لأفلام التحريك، والذي نظمه صندوق التنمية الثقافية وتحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

وأضاف أن جيل الشباب والطلبة بات القوة المحرّكة للمشهد الإبداعي في فنون الرسوم المتحركة والذي نطلق عليه فن التحريك، حيث شكّلوا ما يقرب من 90% من إجمالي الفائزين، في هذه الدورة للملتقي مما يعكس توازنًا واعيًا بين دعم التجارب الناشئة والاحتفاء بالخبرات الفنية.

تفاصيل مشاركة جامعة مصر للمعلوماتية بفعاليات الرسوم المتحركة

وحول الفعاليات الأخرى التي تشارك بها جامعة مصر للمعلوماتية، أوضح الدكتور أشرف زكي ان الكلية نظمت زيارة تعليمية لوفد من طلاب برنامج فنون الرسوم المتحركة برفقة الدكتور مصطفى الفرماوي مدير البرنامج لمتحف الأمير محمد علي بالمنيل، حيث استكشف الطلاب الطراز المعماري الفريد للمتحف، والتصميمات الداخلية الدقيقة، ومجموعة المقتنيات المتنوعة التي تعكس مزيجًا من التأثيرات الإسلامية والعثمانية والأوروبية، مشيرا الي ان الزيارة تعد فرصة لطلابنا للتعرف على الأنماط التاريخية وأساليب الزخرفة وعناصر السرد البصري التي يمكن أن تلهم أعمالهم المستقبلية في فن التحريك والتصميم.

وأكد أهمية إبراز الجوانب الفنية لتراثنا الثقافي كمصدر غني للإلهام في الصناعات الإبداعية الحديثة، ولذا تعكس الزيارة التزام الكلية بدمج التعلم الأكاديمي بالتجارب الواقعية، بما يعزز الوعي الفني لدى الطلاب ويسهم في تطوير هوياتهم الإبداعية.

ومن جانبها قالت المعيدة فرح امين مخرجة فيلم "صندوق الذكريات" ان فيلمها تدور أحداثه حول فتاة أثناء قيامها بترتيب غرفتها، تجد صندوقًا فوق الارفف نسيت وجوده، لتتوقف عن الترتيب وتستغرق في تفقد محتويات الصندوق الذي يحمل في طياته آثار الماضي، رسائل قديمة، أزرار وألعاب قديمة، تأخذها إحدى رسائل الصندوق الي عالم داخل ذكرياتها، والاماكن التي تركتها والناس الذين فارقتهم، وكأنها مرحلة تركتها ومضت في طريقها الي مراحل حياتها القادمة.

وأضافت ان الفيلم استحضار لمشاعر الحنين الي الذكريات، وهي هنا ليست مقتصرة على العلاقات الإنسانية، ولكنها قد تكون مكان او شعور او حالة اعتاد الشخص على عيشها في فترة من فترات حياته، مشيرة الي ان الفيلم تم تنفيذه بتقنية frame by frame animation 2D، وقامت بجميع مراحل تنفيذ الفيلم من تصميم الشخصيات، التحريك، التلوين، التحبير، رسم الخلفيات، إضافة الاصوات والمونتاج بشكل فردي، وتم التنفيذ الفعلي خلال 35 يوما سبقها ثلاثة أشهر في التحضير.

