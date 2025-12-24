مسلسل الرسوم المتحركة "KPop Demon Hunters" يتجاوز الـ 500 مليون مشاهدة على نتفليكس

18 حجم الخط

يواصل مسلسل الرسوم المتحركة "KPop Demon Hunters" من إنتاج نتفليكس تحقيق إنجازات جديدة بأرقام مشاهدة قياسية، فمنذ إطلاقه على منصة البث في 20 يونيو، أصبح الفيلم الأكثر مشاهدة على نتفليكس على الإطلاق، بالإضافة إلى حصوله على إشادة نقدية واسعة النطاق وتصدره قوائم الموسيقى بأغانيه التصويرية المميزة، بما في ذلك أغنيتي "Golden" و"Your Idol".

وحقق المسلسل الكوري "KPop Demon Hunters"، وفقًا لنتفليكس، إنجاز تاريخي جديد، متجاوزًا 500 مليون مشاهدة في أقل من ستة أشهر على منصات البث، وهذا الأسبوع، احتل "صائدو الشياطين" المرتبة الثالثة بين أكثر الأفلام الناطقة بالإنجليزية مشاهدة على نتفليكس، بـ 7.9 مليون مشاهدة.

كما سبق وأعلنت نتفليكس أن "صائدو الشياطين" قد انهي عرضه الأول على المنصة بـ 325.1 مليون مشاهدة، متجاوزًا بذلك الرقم القياسي السابق لأكثر الأفلام مشاهدة على الإطلاق، كما بقي "KPop Demon Hunters" ضمن قائمة أفضل 10 أفلام عالمية لمدة 27 أسبوعًا.

KPop Demon Hunters يصل للأوسكار وجرامي

ولا تعد ارقام المشاهدات الوحيدة التي يتفوق فيها فيلم الرسوم المتحركة الكوري، حيث كشفت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (AMPAS)، عن استوفاء فيلم “KPop Demon Hunters” بعدد محدود من دور العرض في نيويورك ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو في يونيو لشروط ترشحه للاوسكار لفئة أفلام الرسوم المتحركة في حفل توزيع الجوائز الثامن والتسعين.

كما ترشحت أغنية “Golden”، التي قدمتها فرقة الكيبوب Huntr/x وهم إيجاى، أودري نونا، وري آمي، وكتب كلماتها إيجاى، مارك سونينبليك، دو، 24، وتيدي، لأربعة ترشيحات لجوائز جرامي، من بينها ترشيح الفئة المرموقة لأغنية العام، بالإضافة لأفضل أداء بوب لثنائي/فريق، أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية، وأفضل تسجيل ريمكس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.