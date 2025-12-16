رئيس مصر للمعلوماتية: نثمن دعوة أمين الأعلى للجامعات لتطوير اللوائح الداخلية لكليات الفنون

18 حجم الخط

أكد الدكتور أحمد حمد القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أهمية توصيات المنتدى العلمي الأول للجنة قطاع الفنون والتربية الموسيقية بالمجلس الأعلى للجامعات، والذي عقد منذ أيام تحت شعار "من الجامعة إلى المجتمع… إبداع يتجدد"، ودعت إلى تطوير جميع اللوائح الداخلية لكليات الفنون والتربية الموسيقية، لضمان تخريج متخصصين قادرين على الابداع واثراء الحياة الفنية المصرية وتلبية احتياجات سوق العمل سواء المحلية او الإقليمية والدولية.

الاستثمار في الفنون يدعم رؤية الدولة لتطوير التعليم الجامعي

وأشاد الدكتور احمد حمد، بتكريم الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات لجامعة مصر للمعلوماتية ممثلة في الدكتور أشرف زكي عميد كلية الفنون الرقمية والتصميم خلال المنتدى، مثمنا كلمة أمين المجلس الأعلى للجامعات بأن الاستثمار في قطاع الفنون ليس ترفًا، بل استثمار مباشر في بناء الإنسان وتنمية رأس المال الثقافي للمجتمع ويدعم رؤية الدولة لتطوير استراتيجية التعليم الجامعي والبحث العلمي بما يحقق للمجتمع تقدما علميا وبحثيا يواكب ما يحدث في العالم حولنا من ثورة علمية متمثلة في الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

وحول أهم المتطلبات التي يجب أن تراعيها مصر للمعلوماتية عند تحديث اللوائح الداخلية لكلياتها أكد الدكتور أحمد حمد انها تتمثل في إدراج مقررات متخصصة في التكنولوجيا الرقمية، وتوفير البنية التحتية اللازمة لاستخدام هذه التقنيات، بما في ذلك أجهزة الحاسبات والبرامج المتخصصة، وتدريب أعضاء هيئة التدريس على كيفية استخدام هذه التقنيات في العملية التعليمية.

مواجهة تحديات الملكية الفكرية في ظل الرقمنة

وأضاف أن هناك جوانب أخرى نحتاج شرحها لطلابنا مثل كيفية حماية أعمالهم من السرقة والتقليد، خاصة في ظل الرقمنة، حيث أصبحت الملكية الفكرية للعمل الفني تواجه تحديات جديدة، مثل سهولة النسخ والتوزيع عبر الإنترنت على نطاق واسع دون الحاجة إلى إذن الفنان، وصعوبة تحديد أصحاب الحقوق على الأعمال الفنية التي يتم توزيعها عبر الإنترنت، وعدم وجود قوانين دولية موحدة لحماية الملكية الفكرية للعمل الفني، مما يجعل من الصعب حماية هذه الحقوق على الصعيد الدولي.

وقال: إن هناك بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمواجهة تحديات الملكية الفكرية للعمل الفني في ظل الرقمنة، مثل نشر التوعية بين الجمهور والمؤسسات الرسمية والخاصة حول أهمية حماية الملكية الفكرية للعمل الفني، والمطالبة بتطوير القوانين والأنظمة التي تحمي الملكية الفكرية للعمل الفني واستخدام التكنولوجيا الحديثة في ذلك فمثلا يمكن استخدام العلامات المائية الرقمية، للحماية من النسخ والتقليد.

