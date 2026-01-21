الأربعاء 21 يناير 2026
خارج الحدود

مصرع 4 أشخاص وتعطل الدراسة والمحاكم، فيضانات غير مسبوقة في تونس

تونس، فيتو
لقي 4 أشخاص مصرعهم في تونس بسبب أمطار قياسية سببت فيضانات وأجبرت المدارس على تعليق العمل، لا سيما في العاصمة، بينما وصف مسئول الوضع بأنه صعب جدا في بعض الولايات.

كميات استثنائية من الأمطار خلال يناير فى تونس

وقال مدير التوقعات في المعهد الوطني للرصد الجوي عبد الرزاق رحال لـ «فرانس برس»: سجلنا كميات استثنائية من الأمطار خلال يناير، في مناطق مثل المنستير (وسط شرق) ونابل (شمال شرق) وتونس الكبرى.

وأوضح أن تلك المناطق لم تسجل كميات مماثلة منذ عام 1950.

مصرع 4 أشخاص في مدينة المكنين التابعة لولاية المنستير

وقال المتحدث باسم الحماية المدنية خليل المشري: إن 4 أشخاص لقوا مصرعهم في مدينة المكنين التابعة لولاية المنستير.

وأشار المدير الجهوي للحماية المدنية عبد الرؤوف مرواني، عبر إذاعة موزاييك إف إم المحلية، إلى أن من بين الضحايا امرأة في العقد الخامس، بعدما جرفتها المياه.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي صور السيول الجارفة في الشوارع، التي أظهرت أيضا عددا كبيرا من السيارات العالقة فيما ارتفع منسوب المياه حتى مستوى الأبواب.

تعليق الجلسات في محاكم تونس الكبرى بسبب الوضع

وقال مصدر في وزارة الدفاع طلب عدم الكشف عن هويته: إن الجيش، وهو عضو في لجنة مكافحة الكوارث الطبيعية، يشارك في عمليات الإنقاذ.

ولم تتوقف الأمطار الغزيرة تقريبا منذ مساء الإثنين في العاصمة تونس ومناطق أخرى في الوسط الشرقي.

وأعلنت الهيئة المحلية للمحامين تعليق الجلسات في محاكم تونس الكبرى بسبب الوضع، كما عُلقت الدروس في مدارس العاصمة ومناطق أخرى، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية عن السلطات، وتضررت حركة النقل العام والخاص بشدة، لدرجة توقفها في بعض المناطق.

أمطار قياسية سببت فيضانات تونس الأمطار مدينة المكنين محاكم تونس

