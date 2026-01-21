الأربعاء 21 يناير 2026
خارج الحدود

عودة طائرة ترامب إلى قاعدة آندروز بعد وقت قصير من إقلاعها إلى دافوس، ماذا حدث؟

ترامب على متن طائرة
ترامب على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، فيتو
أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، عودة طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من رحلتها إلى دافوس بعد إقلاعها.

واضطرت طائرة الرئاسة الأمريكية "إير فورس ون" للعودة إلى قاعدة "أندروز" المشتركة، اليوم الأربعاء، بسبب ما وصفه الطاقم بأنه "مشكلة كهربائية بسيطة" وقعت أثناء رحلة الرئيس دونالد ترامب إلى سويسرا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس.

وكان الرئيس استقل الطائرة في تمام الساعة الـ9:18 مساءً، ولاحظ مرافقون صحفيون انطفاء الأضواء في مقصورتهم لفترة وجيزة بعد الإقلاع دون تقديم تفسير فوري، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال البيت الأبيض، في بيان له، إن "طائرة ترامب عادت بسبب مشكلة كهربائية صغيرة"، مضيفة أن "الطائرة عادت إلى المطار وسيتم استخدام طائرة جديدة لتوجه الرئيس إلى دافوس".

يُذكر أن طائرتي "بوينج 747-200" اللتين تخدمان الرئاسة الأمريكية حاليًّا يعود تاريخ صنعهما إلى عامي 1990 و1991.

ومن المتوقع أن تهبط الطائرة في قاعدة أندروز قبل إعادة ترتيب الرحلة، إذ من المفترض أن يتوجه الرئيس لاحقًا إلى زيورخ، ومنها سيستقل مروحية إلى مدينة دافوس الجبلية.

وكان ترامب صرَّح للصحفيين قبيل مغادرته البيت الأبيض قائلًا: "ستكون هذه رحلة مثيرة للاهتمام، ليس لديّ أدنى فكرة عما سيحدث"، كما نشر عبر منصة "تروث سوشيال" مؤكدًا أن أمريكا ستكون ممثلة تمثيلًا جيدًا في المنتدى من خلاله. 

الجريدة الرسمية