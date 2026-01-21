الأربعاء 21 يناير 2026
طلاب الشهادة الإعدادية الفيوم يؤدون اليوم امتحان "الجبر والإحصاء والكمبيوتر"

امتحانات، فيتو
امتحانات، فيتو
يؤدي  طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، امتحان الفصل الدراسي الأول، في مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، لطلاب الشهادة الإعدادية العامة البالغ عددهم 77684 طالب.

 ويؤدي طلاب الإعدادية المهنية البالغ عددهم 244 طالبًا امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والمجال الزراعي، وتبدأ الامتحانات الساعة 9 في كل الاقسام، وتنتهي بحسب مدة امتحان كل مادة.

 

لجنة لتقييم امتحان الهندسة

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، الدكتور خالد قببصي إنه شكل لجنة لإعادة تقييم امتحان مادية الهندسة التي أعدتها الطلاب الفيوم امس الثلاثاء، بعد شكوى الطلاب وأولياء الأمور من صعوبة المادة، ويتم التقييم من حيث مطابقة الورقة للمواصفات القياسية للامتحان، وتقيم الأسئلة بحسب المواصفات الواردة من وزارة التربية والتعليم، وعلي ضوء التقرير يتخذ القرار الإداري المناسب.

مهام رئيس اللجنة قبل الامتحان

 توقيع جميع العاملين باللجنة على إقرار الموانع داخل اللجنة حتى الدرجة الرابعة، استلام مقار اللجان، والتأكد من سلامة المقاعد والتأكد من عدد الفراغات الموجودة بالمدرسة والتأكد من كفاية جميع الطلاب باللجنة، فحص كشوف المناداة وبطاقات الجلوس، متابعة تجهيز اللجان الفرعية مع  مراقبين الأدوار ولصق أرقام الجلوس على مقاعد الطلاب، اختيار رئيس الكنترول من المراقبين على أن يكون لديه خبرة في أعمال الكنترول.

 

مهام رئيس اللجنة أثناء الامتحان

استلام مظاريف الأسئلة والإشراف على فتحها في الموعد المحدد قانونًا بحضور لجنة فتح المظاريف المكونة من المراقب الأول والمراقبين ومندوب توزيع الأسئلة، منع دخول أي شخص إلى اللجنة إلا بتفويض من المحافظ أو وكيل الوزارة، ومواجهة محاولات الغش بكل حزم وعلى رئيس اللجنة إبلاغ مدير الإدارة بأي مخالفات داخل اللجنة من أعضاء اللجنة أو الطلبة.

 

مهام المراقب الأول

يعتبر المراقب الأول الذراع التنفيذي لرئيس اللجنة، وتتركز مهامه حول الجوانب التنظيمية، والإشراف الفني من خلال فحص أوراق الإجابة قبل التوزيع لاستبعاد التالف منها ومتابعة هدوء اللجان داخل نطاق مسؤوليته، وتنظيم العمل وتوزيع الملاحظين والمراقبين على اللجان الفرعية، بشكل يومي لضمان عدم تكرار تواجد الملاحظ في نفس القاعة، وضبط الوقت والإشراف على مواعيد دق الجرس (دخول الطلاب، توزيع الأوراق، بداية ونهاية الوقت).

كما يتأكد المراقب الأول من وجود كافة السجلات والمحاضر، ومتابعة وصول كراسات البوكليت أو أوراق الأسئلة والإجابة لكل لجنة فرعية بالعدد الصحيح واستلام الزائد منها فورًا.

