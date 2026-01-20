18 حجم الخط

تساؤلات عديدة طرحها العديد من المواطنين وأصحاب المعاشات والمستفيدين منه حول موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026.

ومن خلال السطور التالية نستعرض التفاصيل كاملة وذلك بشأن، موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026.

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026

وكشفت الهيئة القومية للتأمينات عن موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 ومن المقرر أن تبدأ الصرف يوم الأحد الموافق 1 فبراير 2026، لما يقرب من 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية

أماكن صرف معاشات شهر فبراير 2026

وقالت الهيئة إن أصحاب المعاشات والمستفيدين يمكنهم الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلى ATM التابعة لجميع البنوك العاملة فى مصر وفروعها، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية وجميع فروع مكاتب البريد المصرى.

أخطاء تتسبب في وقف صرف المعاشات 2026

عدم الإبلاغ عن الزواج أو العمل مما يؤدي لإيقاف مفاجئ للمعاش.

عدم تحديث بيانات الطلاب بعد سن 21 أو انتهاء الدراسة.

التأخير في تقديم مستندات العجز الطبي.

الخلط بين استحقاق أكثر من معاش دون معرفة أولوية الصرف.

عدم التقدم بطلب صرف المنحة المستحقة بعد قطع المعاش.

الحالات التي يُقطع فيها معاش

في نفس السياق فان قانون التامينات في في المادة (105) حدد الحالات التي يُقطع فيها معاش المستحق اعتبارًا من أول الشهر التالي لوقوع السبب، وتشمل:

وفاة المستحق. زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت. بلوغ الابن أو الأخ سن 21 عامًا، ويُستثنى من ذلك: العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز. الطالب حتى التحاقه بعمل أو بلوغه سن 26 عامًا، ويستمر صرف المعاش حتى نهاية السنة الدراسية. الحاصل على مؤهل نهائي حتى العمل أو بلوغه سن 26 للحاصلين على مؤهل عالٍ، و24 عامًا للمؤهلات الأقل. استحقاق معاش آخر مع مراعاة قواعد الأولوية المنصوص عليها في القانون

تأتي هذه الإجراءات المتعلقة بصرف المعاشات في إطار حرص الدولة على توفير شبكة أمان اجتماعي قوية لمواطنيها، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا من أصحاب المعاشات والمستحقين.

ويُعد المعاش مصدر دخل رئيسي لملايين الأسر، مما يضمن لهم حياة كريمة ويحميهم من تقلبات الظروف الاقتصادية، وتولي الحكومة المصرية أهمية قصوى لملف التأمينات الاجتماعية، وتسعى باستمرار لتطوير منظومتها لضمان استدامتها وكفاءتها في خدمة ما يقرب من 11.5 مليون مواطن يعتمدون على هذه المعاشات بشكل أساسي.

ويخضع نظام المعاشات لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يمثل الإطار التشريعي المنظم لحقوق وواجبات المؤمن عليهم والمستفيدين، ويحدد هذا القانون شروط الاستحقاق، وقواعد الصرف، والحالات التي يتم فيها قطع أو وقف المعاش، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.

وتعمل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بشكل دوري على مراجعة وتحديث الإجراءات، وتوفير قنوات صرف متعددة، لضمان سلاسة العملية وتذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

