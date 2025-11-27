دوري أبطال أوروبا، سبورتنج لشبونة يفوز على كلوب بروج في الجولة الـ5

18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، حقق فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي فوزا كبيرا ومستحقا بنتيجة (3-0) على ضيفه كلوب بروج البلجيكي، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025/2026.

سجل أهداف سبورتنج لشبونة كل من، جيوفاني كويندا في الدقيقة 24، ولويس خافيير سواريز في الدقيقة 31، وفرانسيسكو ترينكاو في الدقيقة 70.

ورفع سبورتنج لشبونة رصيده إلى 10 نقاط من الفوز في 3 مواجهات والتعادل في مباراة والخسارة في مثلها، فيما تجمد رصيد كلوب بروج عند 4 نقاط من الفوز في مباراة وحيدة والتعادل في مثلها، والخسارة في 3 مواجهات.

