الإثنين 29 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الرئيس الإسرائيلي ينفي محادثات مع ترامب بشأن العفو عن نتنياهو

الرئيس الإسرائيلي
الرئيس الإسرائيلي يكذب ترامب بشأن العفو عن نتنياهو
18 حجم الخط

ترامب ونتنياهو، أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول العفو عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جدلًا واسعًا، حيث أكد ترامب أن الرئيس الإسرائيلي أبلغه بأن العفو قادم في القضايا المتعلقة بنتنياهو، في خطوة اعتبرها محل متابعة دقيقة على المستوى السياسي والدبلوماسي.

 

المكتب الرئاسي الإسرائيلي ينفي إجراء أي محادثة بشأن العفو

ورد مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج على التصريحات الأمريكية، مشيرًا إلى أنه لم تجر أي محادثة بين هرتسوج وترامب منذ تقديم طلب العفو عن نتنياهو. وأوضح المكتب أن المسألة لا تزال قيد الدراسة وفق الإجراءات القانونية الداخلية، دون أي اتصال مباشر بالرئيس الأمريكي.

 

تأثير التصريحات على المشهد السياسي الإسرائيلي

تأتي هذه التصريحات المتناقضة في وقت حساس تشهد فيه إسرائيل خلافات سياسية وتشريعية حول قضايا العفو ومسار العدالة، ما يسلط الضوء على حساسية الملف الداخلي لنتنياهو وأثره على العلاقات الإسرائيلية الأمريكية.

رسائل مختلطة بين واشنطن وتل أبيب بعد تصريح ترامب عن العفو عن نتنياهو

تعكس المواقف المتباينة بين ترامب والمكتب الرئاسي الإسرائيلي حالة من التوتر والتباين في الرؤى بين الأطراف المعنية، وهو ما قد يؤثر على تنسيق السياسات الإقليمية والأمنية في المرحلة المقبلة، ويضع أهمية كبيرة على متابعة تطورات الملف عن كثب.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال تصريحاته الأخيرة، إن الرئيس الإسرائيلي أبلغه بأن العفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قادم في القضايا المتعلقة به.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الإسرائيلي ترامب نتنياهو ترامب ونتينياهو إسرائيل العفو عن نتنياهو الرئيس الأمريكى إسحاق هرتسوج

مواد متعلقة

نتنياهو يلتقي كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية

ترامب: عفو مرتقب عن نتنياهو لضمان استقرار القيادة الإسرائيلية

ترامب: لولا نتنياهو ما كانت إسرائيل موجودة، وإعادة إعمار غزة قريبًا

نتنياهو وترامب زواج كاثوليكي، علاقات معقدة بدأت بالاعتراف بالقدس عاصمة لـ "إسرائيل".. وانتهت بتقنين احتلال الجولان.. وفرض هدنة هشة لضمان هيمنة إقليمية للكيان الصهيوني

الأكثر قراءة

كأس الأمم الأفريقية، جنوب أفريقيا وزيمبابوي يتعادلان 1-1 في الشوط الأول

أمم إفريقيا 2025، تعادل سلبي بين مالي وجزر القمر في الشوط الأول

مجموعة مصر، نتيجة مباراة جنوب أفريقيا وزيمبابوي بعد مرور 30 دقيقة

مجموعة مصر، جنوب أفريقيا يتقدم على زيمبابوي 2-1 بعد مرور 70 دقيقة

موعد مباراة منتخب مصر في دور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا

جنوب أفريقيا يفوز علي زيمبابوي ويتأهل لدور الـ16 لكأس أمم إفريقيا

أمم إفريقيا، ترتيب مجموعة مصر بعد انتهاء الجولة الأخيرة بدوري المجموعات

أول تعليق من حسام حسن بعد تعادل منتخب مصر مع أنجولا سلبيا

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

غرامة 50 ألفا، عقوبة ممارسة العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي على العمال وفقا للقانون

باستثناء النترات المخصوص، انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الفرج وتيسير الأمور في الفجر

ما مدى صحة حديث «الجنة تحت أقدام الأمهات»؟الإفتاء توضح

عالم أزهري يحذر: التعدي على الميراث تجاوز صريح لحدود الله

المزيد
الجريدة الرسمية
ads