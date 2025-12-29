الرئيس الإسرائيلي ينفي محادثات مع ترامب بشأن العفو عن نتنياهو

18 حجم الخط

ترامب ونتنياهو، أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول العفو عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جدلًا واسعًا، حيث أكد ترامب أن الرئيس الإسرائيلي أبلغه بأن العفو قادم في القضايا المتعلقة بنتنياهو، في خطوة اعتبرها محل متابعة دقيقة على المستوى السياسي والدبلوماسي.

المكتب الرئاسي الإسرائيلي ينفي إجراء أي محادثة بشأن العفو

ورد مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج على التصريحات الأمريكية، مشيرًا إلى أنه لم تجر أي محادثة بين هرتسوج وترامب منذ تقديم طلب العفو عن نتنياهو. وأوضح المكتب أن المسألة لا تزال قيد الدراسة وفق الإجراءات القانونية الداخلية، دون أي اتصال مباشر بالرئيس الأمريكي.

تأثير التصريحات على المشهد السياسي الإسرائيلي

تأتي هذه التصريحات المتناقضة في وقت حساس تشهد فيه إسرائيل خلافات سياسية وتشريعية حول قضايا العفو ومسار العدالة، ما يسلط الضوء على حساسية الملف الداخلي لنتنياهو وأثره على العلاقات الإسرائيلية الأمريكية.

رسائل مختلطة بين واشنطن وتل أبيب بعد تصريح ترامب عن العفو عن نتنياهو

تعكس المواقف المتباينة بين ترامب والمكتب الرئاسي الإسرائيلي حالة من التوتر والتباين في الرؤى بين الأطراف المعنية، وهو ما قد يؤثر على تنسيق السياسات الإقليمية والأمنية في المرحلة المقبلة، ويضع أهمية كبيرة على متابعة تطورات الملف عن كثب.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال تصريحاته الأخيرة، إن الرئيس الإسرائيلي أبلغه بأن العفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قادم في القضايا المتعلقة به.

