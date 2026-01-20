شاهد، برومو مسلسل "عرض وطلب" المقرر عرضه حصريًا على dmc في رمضان

18 حجم الخط



طرحت قناة "dmc" برومو مسلسل "عرض وطلب" بطولة الفنانة سلمى أبو ضيف، المقرر عرضه ضمن خريطة أعمالها الدرامية في موسم رمضان 2026، وذلك بشكل حصري على شاشتها.

يشارك في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم، منهم الفنان علي صبحي، مصطفى أبو سريع، رحمة أحمد، علاء مرسي، وانتصار، إلى جانب عدد كبير من الفنانين، والمسلسل من تأليف محمود عزت، ومن إخراج عمرو موسى.

أحداث المسلسل

ويقدم المسلسل معالجة درامية جديدة تسلط الضوء على حياة العديد من فئات المجتمع، مثل المدرسين والأطباء، ولكن من منظور مختلف وغير تقليدي، حيث تدور الأحداث في إطار "دراما شعبية" شيقة، تستعرض شبكة من العلاقات الإنسانية والمواقف اليومية، وتناقش التحديات والصعوبات التي تواجه هذه الشخصيات في حياتهم المهنية والخاصة.

فيلم إيجي بست

وشاركت سلمى أبو ضيف مؤخرا في بطولة فيلم إيجي بست، مع أحمد مالك، ومغني الراب مروان بابلو في أولى تجاربه التمثيلية، العمل من تأليف أحمد حسني وإخراج مروان عبد المنعم.



وفيلم إيجي بست مستوحى من أحداث حقيقية تروي قصة مؤسسي موقع إيجي بست، أحد أشهر مواقع قرصنة الأفلام في العالم العربي، يأخذ الفيلم الجمهور في رحلة عميقة داخل عالم القرصنة الرقمية، متتبعًا قصة صديقين منذ الطفولة في حي المرج بالقاهرة.

