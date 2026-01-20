الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

شاهد، برومو مسلسل "عرض وطلب" المقرر عرضه حصريًا على dmc في رمضان

سلمى أبو ضيف، فيتو
سلمى أبو ضيف، فيتو
18 حجم الخط


طرحت قناة "dmc" برومو مسلسل "عرض وطلب" بطولة الفنانة سلمى أبو ضيف، المقرر عرضه ضمن خريطة أعمالها الدرامية في موسم رمضان 2026، وذلك بشكل حصري على شاشتها.

يشارك في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم، منهم الفنان علي صبحي، مصطفى أبو سريع، رحمة أحمد، علاء مرسي، وانتصار، إلى جانب عدد كبير من الفنانين، والمسلسل من تأليف محمود عزت، ومن إخراج عمرو موسى.

أحداث المسلسل

 

ويقدم المسلسل معالجة درامية جديدة تسلط الضوء على حياة العديد من فئات المجتمع، مثل المدرسين والأطباء، ولكن من منظور مختلف وغير تقليدي، حيث تدور الأحداث في إطار "دراما شعبية" شيقة، تستعرض شبكة من العلاقات الإنسانية والمواقف اليومية، وتناقش التحديات والصعوبات التي تواجه هذه الشخصيات في حياتهم المهنية والخاصة.

 

فيلم إيجي بست

 وشاركت سلمى أبو ضيف مؤخرا في بطولة فيلم إيجي بست، مع أحمد مالك، ومغني الراب مروان بابلو في أولى تجاربه التمثيلية، العمل من تأليف أحمد حسني وإخراج مروان عبد المنعم.


وفيلم إيجي بست مستوحى من أحداث حقيقية تروي قصة مؤسسي موقع إيجي بست، أحد أشهر مواقع قرصنة الأفلام في العالم العربي، يأخذ الفيلم الجمهور في رحلة عميقة داخل عالم القرصنة الرقمية، متتبعًا قصة صديقين منذ الطفولة في حي المرج بالقاهرة.  

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سلمي ابو ضيف الفنانة سلمي ابو ضيف مسلسل عرض وطلب قناة دي ام سي مسلسلات رمضان

مواد متعلقة

يارا السكري تتصدر الترند بعد برومو “على كلاي” أمام أحمد العوضي
ads

الأكثر قراءة

من 2015 إلى 2026، أبرز المشاركات المصرية في منتدى دافوس

وزير الثقافة يلتقي سفير قطر بالقاهرة لبحث استعدادات العام الثقافي المصري القطري

السيسي يصل مطار زيورخ للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

الموت يفجع الفنانة بشرى

سوق السيارات في مصر 2026، تراجع الأسعار حتى 25% ومبيعات 300 ألف سيارة

سعر صرف الدولار مقابل الليرة في مصرف سوريا المركزي اليوم الثلاثاء

وكيل وزارة التموين بالإسكندرية يعقد اجتماعا مع رئيس شعبة المخابز

نظارة زرقاء وكلمة حادة ضد ترامب، ماكرون يثير الجدل فى منتدي دافوس (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز الأبيض يسجل 25 جنيها اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 

28 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 20 يناير

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تتضاعف الأعمال في شهر شعبان؟

زوجي يترك الصلاة عند حدوث خلافات زوجية فهل على ذنب؟، الإفتاء تجيب

ما حكم إقامة ابن الزوج البالغ مع زوجة أبيه في غياب والده؟،أمين الفتوى يجيب(فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية