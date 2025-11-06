نادين خان تنهي تصوير مسلسل بنج كلي

18 حجم الخط

أنهى صناع “بنج كلي” وعلى رأسهم المخرجة نادين خان، تصوير أحداث المسلسل، والذي سيعرض خلال موسم الـ off season، وهو عمل ينتمي إلى نوعية الدراما الطبية.

تفاصيل مسلسل بنج كلي

مسلسل بنج كلي من بطولة سلمى أبو ضيف ودياب، مدير تصوير عمر حسام، ديكور باسل حسام، مونتاج محسن عبد الوهاب، ملابس إيناس عبد الله، موسيقى خالد الكمال، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج نادين خان، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

المخرجة نادين خان

نادين خان هي مخرجة مصرية درست الإخراج السينمائي في المعهد العالي للسينما عام ,(2001) أخرجت العديد من المسلسلات الاجتماعية مثل سابع جار، ليه لأ؟! 3، مين قال؟! ومسار إجباري، كما أخرجت فيلم أبو صدام والذي نافس في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في عرض عالمي أول وحصل على جائزة أفضل ممثل.

ويعتبر فيلم هرج ومرج هو أول روائي طويل لها، والذي حصل على جائزة المهر الفضي في مهرجان دبي السينمائي عام (2012) وجائزة أفضل فيلم في مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، وجائزة التطوير من مهرجان لوكارنو الذي يعتبر واحد من أهم المهرجانات العالمية.

وقد انطلقت نادين خان في مشوارها الإخراجي بأفلام قصيرة ناجحة كان أشهرها واحد في المليون، وفيلم هون وهونيك، وكلاهما عُرض في مهرجانات عالمية وحصدا العديد من الجوائز كما قدمت عددًا من الأفلام الوثائقية مثل فيلم الغريب، والعيد فرحة وإم علي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.