رئيس جهاز حدائق العاصمة: 85% نسبة تنفيذ شقق الإسكان الأخضر بالمدينة

18 حجم الخط

كشف المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، عن الموقف التنفيذي لوحدات الإسكان الاجتماعي نموذج «الإسكان الأخضر» ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بالإعلان الرابع عشر، والوقوف على مستوى الجودة الفعلية لأعمال التنفيذ، والتركيز على نسب التنفيذ المحققة مقارنة بالجداول الزمنية المعتمدة، لتسريع وتيرة الإنجاز داخل المواقع المختلفة.

وتفقد حزمة من مواقع العمل ضمن المبادرة الرئاسية «الإسكان الأخضر محور منخفضي الدخل صديق للبيئة» بالإعلان الرابع عشر، من أجل الالتزام بخطة تسليم الوحدات لحاجزيها كاملة التشطيب والمرافق، موضحًا سيادته بأهمية تلك المبادرة نظرًا لاعتمادها على معايير البناء المستدام، وامتدت أعمال المتابعة لتشمل التشطيبات الداخلية والخارجية وتنفيذ عناصر اللاندسكيب الخاصة بالموقع العام، إلي جانب أعمال المرافق والطرق الجاري تنفيذها بالمشروع باعتبارها جزءًا أساسيًا في تحقيق بيئة سكنية حضارية متكاملة.

وشدد رئيس الجهاز على تكثيف العمل بنظام الورديات لسرعة نهو المشروعات وفق المواعيد التعاقدية مع الالتزام الصارم بأعلى المعايير الهندسية في كافة مراحل البناء والتشطيب، مشيرًا إلى أنه يجري تنفيذ عدد(٣٩٩) عمارة سكنية نموذج الإسكان الأخضر، بعدد (٨٩٨٢) وحدة سكنية بمساحات ٧٥ و٩٠ مترًا مربعًا وبلغت نسبة الإنجاز للمشروع بالكامل (٨٥٪).

وأضاف أن مدينة حدائق العاصمة تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كإحدى المدن النموذجية في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي المستدام، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق تنمية عمرانية شاملة ومستدامة.

أكد المهندس أحمد العربي، حرصه التام من خلال هذه المتابعات المستمرة والمكثفة، على تقديم نموذج سكني متميز ومستدام في إدارة المشروعات العملاقة، يضمن تحقيق الأهداف التنموية ويساهم بشكل فعال في توفير سكن لائق وبيئة معيشية متكاملة للمواطنين، تماشيًا مع رؤية الدولة للتنمية العمرانية الشاملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.