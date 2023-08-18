الجمعة 18 أغسطس 2023
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محافظات

ضبط مركز بتهمة إيهام المرضى بالعلاج عن طريق الأكسجين النشط بالبحيرة

ضبط مركز طبي بالبحيرة،
ضبط مركز طبي بالبحيرة، فيتو

تمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة من ضبط مركز خاص بدمنهور، لاتهامه بإيهام المرضى بالقدرة على العلاج من السكر وأمراض المناعة والأمراض الصدرية عن طريق الحَقن بالأكسجين النشط.

ضبط مركز لعلاج السكر والمناعة والصدر عن طريق الحَقن بالأكسجين النشط بالبحيرة

وأوضحت مديرية الصحة بالبحيرة أن الحملة تمت تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وتنفيذا لتعليمات الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص وبتوجيهات الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية، بتشديد الرقابة على كافة المنشآت الصحية الخاصة. 

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وقام فريق العلاج الحر بالمديرية بقيادة الدكتور عبد الحميد الطيباني، ولجنة من العلاج الحر بإدارة دمنهور الصحية، بحملة مفاجئة على أحد المراكز الخاصة بدمنهور، والتي تتاجر وتتلاعب بصحة المرضى، حيث يتم على حد قولهم حقن الأكسجين النشط، من خلال حقنه بسرنجات تومي ٦٠ سم، من خلال فتحة الشرج، للمرضى على مرات متتالية، بحجة رفع المناعة وعلاج القدم السكري وأمراض الصدر من الربو وغيرها. 

وتم ضبط ٤ قربة دم بها محلول مانع للتجلط، حيث يتم سحب كمية من دم المريض بها، وضخ كمية من الأكسجين النشط على حد قولهم من جهاز مجهول الهوية ومصدر الصنع وبلد المنشأ وإعادة حقن الدماء ثانيه في نفس المريض. 

وتم تحريز قرب الدم والسرنجات والأدوات وجميع التذاكر الدالة على ذلك، وتم تشميع المكان، وتعيين صاحب المركز والمدير الفني حراسًا على الحرز لحين قرار النيابة العامة.

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البحيرة السكر المناعة الصدر ادارة العلاج الحر الاكسجين الامراض الصدريه الدكتور خالد عبدالغفار الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة

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