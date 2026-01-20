خبير بحلف الناتو عن ترامب: الراجل ده محتاج العالم يثور ضده ويحجر عليه

18 حجم الخط

ترامب لا يفكر في السلام، أكد الدكتور سيد غنيم، الأستاذ الزائر بحلف الناتو والأكاديمية العسكرية الملكية في بروكسل، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتسم بـ "طابع سلطوي"، و"تفكير شمولي"، وظهر ذلك في الخطاب الذي أرسله لرئيس وزراء النرويج، التي أبلغه فيها أنه لم يعد مضطرًا للتفكير فى السلام، لعدم حصوله على جائزة نوبل للسلام، التي كان يتمناها.

ترامب لم يعد ملتزمًا بالسلام

وأشار الدكتور سيد غنيم إلى أن ترامب لا يحتاج الشعب الأمريكي فقط يثور عليه، لكن العالم أجمع يجب أن يثور ضده و"يوقفه عند حده ويحجر عليه"، مؤكدًا أن ترامب تخطى حاجز البرجماتية "المصلحة"، إلي "انتهاز الفرص"

وقال الدكتور سيد غنيم: إن "ترمب قال لـ رئيس وزراء النرويج: "عدم منحي جائزة نوبل للسلام يعني أني لم أعد مُلزمًا بالتفكير في السلام فقط".

وعلق الخبير بحلف الناتو الدكتور سيد غنيم، فقال: "تخيل إنه بسبب شمولية تفكيره وطابعه السلطوي خلط بين اختصاصات رئيس وزراء دولة النرويج، الدولة التي تعتبر مثال الديمقراطية والرفاهية واستدامة الاستقرار في عصرنا الحالي، وبين لجنة جائزة نوبل المستقلة".

وأكد الدكتور سيد غنيم "أن الرئيس ترامب ربط ما يدعيه بـ "مساعيه للسلام" العالمي وبين جائزة نفسه يستلمها طواعية وكأنه تفاجئ بها، أو يستلمها بالعافية".

محتاج العالم يثور على ترامب

وتابع الدكتور سيد غنيم حديثه على خطاب ترامب: "وإنه في نفس الوقت اللي بيتكلم فيه عن استحقاقه للسلام، بيبيع مشاركة في مجلس سماه مجلس السلام في غزة. وشايف بعيني ارتباك لدول أمام مقترحه العجيب ده، ومش قادرين يقرروا إنهم يقبلوا أو يرفضوا دعوات المشاركة".

وأختتم خبير حلف الناتو الدكتور سيد غنيم حديثه عن ترامب قائلًا: "الراجل ده مش محتاج الشعب الأمريكي بس يثور عليه، ده محتاج العالم كله يثور ضده ويوقفه عند حده، ويحجر عليه.. المشكلة إننا في عالم تخطى البرجماتية إلى انتهاز الفرص، والركوب المستغل على أي حق".

رسالة ترامب الغريبة لرئيس وزراء النرويج

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أرسل، أمس الاثنين، رسالة إلى رئيس وزراء النرويج، أبلغه فيها أنه لم يعد مضطرًا للتفكير بشكل حصرى فى السلام، بعد عدم حصوله على جائزة نوبل للسلام، التي كان يتمناها.

وتابع ترامب رسالته لرئيس الوزراء النرويجي جوناس جار ستوره: "بما أن بلدكم قرر عدم منحي جائزة نوبل للسلام لإنهاء ثماني حروب، لم أعد أشعر بأي التزام بالتفكير بشكل حصري في السلام"، وذلك ردًا على مطالبته بالحصول على جزيرة "جرينلاند" الدنماركية.

أما سر إرسال ترامب رسالته عن عدم التزامه بالسلام، والتي جاءت في رسالة ترامب إلى رئيس وزراء النرويج ستوره غير واضح، حيث يتم منح جائزة السلام من قبل لجنة نوبل النرويجية وليست الحكومة النرويجية، وذلك ما أكده ستوره في تعليق مكتوب، قائلًا: "لقد أوضحت للرئيس ترامب أن المعروف جيدًا، أن الجائزة تُمنح من قبل لجنة نوبل المستقلة".

