الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب يعلق على سجن الشدادي فى سوريا: قبضنا على أخطر الإرهابيين وكلهم من أوروبا

فرار سجناء من سجن
فرار سجناء من سجن الشدادي، فيتو
18 حجم الخط

علق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم، على الأحداث التى تشهدها سوريا، فى ظل الاقتتال الدائر بين القوات الحكومية وقوات قسد.

تعليق ترامب على هروب سجناء من سجن الشدادي

وقال ترامب لصحيفة "نيويورك بوست": قمنا بعمل رائع في سوريا، وكانت هناك محاولة هروب من سجن –الشدادي- وكان السجناء أوروبيين وأوقفت ذلك أمس.

وتابع ترامب فى تعليقه للصحيفة الأمريكية: عملنا مع الحكومة والرئيس بسوريا، وقبضنا على السجناء وهم من أخطر الإرهابيين وكلهم من أوروبا.

وكان مسؤول أمريكي قال فى وقت سابق من اليوم الثلاثاء: ‌إن نحو 200 من ‍عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي فروا من ‍سجن الشدادي السوري أمس الاثنين، بعد مغادرة حراس من قوات سوريا الديمقراطية الكردية "قسد"، إلا أن قوات الحكومة ‌السورية عاودت القبض على الكثير منهم.

وأوضح المسؤول الأمريكى، أن نحو ​600 عنصر غير ‌سوري من التنظيم الإرهابي نُقلوا من ​سجن الشدادي قبل ‌19 يناير إلى سجون أخرى، مازالوا ‌رهن الاحتجاز.

فرار عناصر داعش من سجن الشدادي بعد انسحاب قسد

أيضا قالت وزارة الداخلية السورية، إن نحو ‍120 ‌عنصرًا من التنظيم الإرهابي فروا من ‍سجن الشدادي، بعد أن نقل موقع رووداو الكردي ‍عن فرهاد شامي، المتحدث باسم ‍قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، أن نحو 1500 من عناصر التنظيم فرّوا من السجن.

وكانت الإدارة الذاتية الكردية تحتجز عائلات مقاتلين من تنظيم "داعش" الإرهابي، من بينهم أجانب في مخيمين رئيسيين، أبرزهما مخيم الهول الواقع في شرق محافظة الحسكة. ويبلغ عدد قاطني المخيّم أكثر من 24 ألف شخص، بينهم 15 ألف سوري، و3500 عراقي، و6200 أجنبي. ويضم مخيم الهول آلاف النساء والأطفال من عائلات مرتبطة بالتنظيم.

الدفاع السورية: دخول وقف إطلاق النار مع قسد حيز التنفيذ الساعة الـ 8 مساء اليوم

قسد تعلن التزامها باتفاق وقف إطلاق النار مع الجيش السوري بهذا الشرط

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب سوريا قسد الشدادي الإرهابيين السجناء أوروبيين داعش سجن الشدادي

مواد متعلقة

الداخلية السورية تلقي القبض على 81 عنصرا من تنظيم "داعش" فروا من سجن الشدادي (صور)

تطورات الوضع بسوريا، قسد تغلق معبر دير حافر بريف حلب الشرقي

الجيش السوري يعلن إحباط عملية تفجير لـ "قسد" في حلب

قوات قسد تستهدف مبنى محافظة حلب بمسيرة

ads

الأكثر قراءة

من 2015 إلى 2026، أبرز المشاركات المصرية في منتدى دافوس

وزير الثقافة يلتقي سفير قطر بالقاهرة لبحث استعدادات العام الثقافي المصري القطري

السيسي يصل مطار زيورخ للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق برنامجًا لتأهيل النواب الجدد غدا

بيراميدز ينهي اتفاقه مع الزمالك على ضم ناصر ماهر لمدة 4 مواسم ونصف

وزير التموين يبحث مع نواب البرلمان الطلبات المقدمة من المواطنين

إنطلاق فعاليات مبادرة «منحة علماء المستقبل» بحضور رئيس الوزراء بجامعة القاهرة

ما حكم إقامة ابن الزوج البالغ مع زوجة أبيه في غياب والده؟،أمين الفتوى يجيب(فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز الأبيض يسجل 25 جنيها اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 

28 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 20 يناير

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تتضاعف الأعمال في شهر شعبان؟

زوجي يترك الصلاة عند حدوث خلافات زوجية فهل على ذنب؟، الإفتاء تجيب

ما حكم إقامة ابن الزوج البالغ مع زوجة أبيه في غياب والده؟،أمين الفتوى يجيب(فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية