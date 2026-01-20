ترامب يعلق على سجن الشدادي فى سوريا: قبضنا على أخطر الإرهابيين وكلهم من أوروبا

18 حجم الخط

علق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم، على الأحداث التى تشهدها سوريا، فى ظل الاقتتال الدائر بين القوات الحكومية وقوات قسد.

تعليق ترامب على هروب سجناء من سجن الشدادي

وقال ترامب لصحيفة "نيويورك بوست": قمنا بعمل رائع في سوريا، وكانت هناك محاولة هروب من سجن –الشدادي- وكان السجناء أوروبيين وأوقفت ذلك أمس.

وتابع ترامب فى تعليقه للصحيفة الأمريكية: عملنا مع الحكومة والرئيس بسوريا، وقبضنا على السجناء وهم من أخطر الإرهابيين وكلهم من أوروبا.

وكان مسؤول أمريكي قال فى وقت سابق من اليوم الثلاثاء: ‌إن نحو 200 من ‍عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي فروا من ‍سجن الشدادي السوري أمس الاثنين، بعد مغادرة حراس من قوات سوريا الديمقراطية الكردية "قسد"، إلا أن قوات الحكومة ‌السورية عاودت القبض على الكثير منهم.

وأوضح المسؤول الأمريكى، أن نحو ​600 عنصر غير ‌سوري من التنظيم الإرهابي نُقلوا من ​سجن الشدادي قبل ‌19 يناير إلى سجون أخرى، مازالوا ‌رهن الاحتجاز.

فرار عناصر داعش من سجن الشدادي بعد انسحاب قسد

أيضا قالت وزارة الداخلية السورية، إن نحو ‍120 ‌عنصرًا من التنظيم الإرهابي فروا من ‍سجن الشدادي، بعد أن نقل موقع رووداو الكردي ‍عن فرهاد شامي، المتحدث باسم ‍قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، أن نحو 1500 من عناصر التنظيم فرّوا من السجن.

وكانت الإدارة الذاتية الكردية تحتجز عائلات مقاتلين من تنظيم "داعش" الإرهابي، من بينهم أجانب في مخيمين رئيسيين، أبرزهما مخيم الهول الواقع في شرق محافظة الحسكة. ويبلغ عدد قاطني المخيّم أكثر من 24 ألف شخص، بينهم 15 ألف سوري، و3500 عراقي، و6200 أجنبي. ويضم مخيم الهول آلاف النساء والأطفال من عائلات مرتبطة بالتنظيم.

