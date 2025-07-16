بالخيالة وحرس الشرف، أردوغان يقيم مراسم استقبال رسمية للشيخ محمد بن زايد (فيديو)

وصل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى العاصمة التركية "أنقرة" اليوم، في زيارة دولة وذلك تلبية لدعوة نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى تركيا

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في استقبال الشيخ محمد بن زايد، على أرض المطار، حيث جرت له مراسم استقبال رسمية برفقة مجموعة من الخيالة.

وتوجه الرئيسان إلى منصة الشرف على وقع عزف النشيد الوطني لكل من دولتَي الإمارات وتركيا، كما اصطفّت ثلة من حرس الشرف التركي لتأدية التحية للرئيس الإماراتي.

وفد رفيع يرافق الرئيس الإماراتي إلى تركيا

ويرافق الرئيس الإماراتي خلال زيارته إلى تركيا وفد يضم الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وعدد كبير من المسئولين.

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